El Gobierno evalúa dar asueto para el día que la selección de fútbol llegue al país

El Gobierno evalúa decretar asueto en la administración pública nacional porque estima que una multitud saldrá a las calles a recibir al seleccionado de fútbol, que jugará el domingo la final del Mundial contra España.

“Vas a tener de mínima cuatro millones de personas en la calle. Es imposible, incluso si quisieras trabajar como día normal”, analizó esta mañana una voz importante del oficialismo.

La opción del asueto está aún en evaluación. Fuentes del Gobierno dicen que la medida, si se toma, se terminará de comunicar por los canales oficiales el domingo, después del partido.

El tema también fue conversación recurrente este viernes entre los efectivos, tanto militares como civiles, abocados a la seguridad de Balcarce 50.

Por el momento, las autoridades locales no tienen la información precisa sobre el día y la hora del arribo del plantel argentino al país. Por eso, una de las opciones sobre la mesa es que el período no laborable sea de 48 horas.

El Gobierno ya puso la Casa Rosada a disposición de la selección de Scaloni por si quieren usarla para saludar a la gente. Según el presidente Javier Milei, su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien está a cargo de la organización, diseñó un operativo junto a Casa Militar para que la sede del Ejecutivo quede para uso exclusivo del plantel, con la seguridad oficial.

El gremio público ATE, uno de los más combativos contra la gestión de Milei, exige desde los octavos de final que el Gobierno decrete asueto para el día de los partidos. Hasta ahora, no consiguió eco de parte del Ejecutivo.

Este viernes, el jefe del gremio, Rodolfo Aguiar, se subió a la posibilidad de que no se trabaje algún día de la semana próxima, cuando arribe la selección. “¿Finalmente van a atender los insistentes pedidos que venimos haciendo desde ATE? ¿El Gobierno evalúa decretar feriado nacional? Ustedes se autolicenciaron cada vez que jugó la Argentina", arremetió hoy en sus redes sociales.

Que hace Presidente @JMilei ? Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este… — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 7, 2026

Como ya contó LA NACION, en la Casa Rosada trabajan en el diseño del operativo de recepción del plantel. Este viernes se realizó la primera reunión presencial para delinear la forma en que se va a montar la estrategia, aunque todavía la información es escasa respecto de cómo se moverá la selección tras la final en Nueva Jersey.

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, este mediodía Monteoliva hizo una reunión de coordinación en la sede del Ministerio de Seguridad. Del encuentro participaron representantes de las Fuerzas Federales, de la Casa Militar y del Ministerio de Seguridad porteño.

“El objetivo fue comenzar a diseñar el operativo para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos”, dijeron desde Balcarce 50.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva Argentina.gob.ar

Asimismo, confirmaron que hubo contactos también con autoridades de la provincia de Buenos Aires, pero aventuraron: “El epicentro de la recibida es la Ciudad”.

Con el antecedente de lo que pasó luego del triunfo contra Inglaterra, los funcionarios de la Casa Rosada asumen que el punto más populoso de concentración espontánea será el Obelisco.