A 48 horas de la final Argentina-España: reventa por las nubes, pasajes agotados y pronóstico de mal clima en Nueva York

NUEVA YORK (enviado especial).– Entradas desde 10.000 dólares. Show del entretiempo al estilo Super Bowl. Madonna en el escenario, Donald Trump en el palco. Y una estrella del Mundial en juego. El partido del domingo en el estadio Nueva Jersey, Nueva York promete ser el evento global más visto de la historia, incluso superando a la definición de Qatar que fue seguida por 1500 millones de espectadores alrededor del mundo.

Los argentinos que se movilizaron en masa durante los siete partidos de la selección en este Mundial 2026 pugnan por estar en las tribunas para vivir y sentir la gran definición del domingo.

Lionel Messi se enfrentará por primera vez a la nueva estrella de Barcelona, Lamine Yamal ODD ANDERSEN - AFP

Luego de la histórica semifinal frente a Inglaterra en Atlanta, miles de seguidores de la selección empezaron a emprender el viaje hacia Nueva York, ciudad vecina a Nueva Jersey, donde está ubicado el imponente MetLife que ahora fue rebautizado con el nombre de las dos ciudades.

Se trata del estadio más grande de esta Copa del Mundo ubicado en suelo estadounidense (el Azteca de México tenía un aforo similar). Con capacidad para 80.663 espectadores, el recinto es la casa de los equipos de fútbol americano New York Giants y New York Jets.

Las entradas vuelan

Todos los partidos del Mundial lucieron completos. La FIFA puso en marcha para esta Copa del Mundo un negocio formidable. Primero salieron a la venta entradas a precios oficiales y luego funcionó, en el mismo sitio oficial, un mercado secundario de reventa. Algo legal y habitual en los Estados Unidos.

En 2024 para la final de la Copa América, los hinchas de la selección argentina coparon Times Square Aníbal Greco

Una de las formas que tuvieron los argentinos para evitar pagar precios exorbitantes fue esperar hasta cerca del comienzo del partido, que es cuando los tickets que están en oferta y todavía no encontraron comprador bajan su precio. Claro que ahora nadie querrá especular demasiado y quedarse afuera de la final si cuenta con un presupuesto abultado sólo para la entrada.

Desde mucho antes de que se conocieran los rivales que definirán al próximo campeón del mundo, la FIFA ya tenía vendidos casi en su totalidad los tickets disponibles. El piso para la final siempre estuvo muy por encima del resto de la competencia. La categoría 1, que corresponde a las entradas ubicadas más cerca del césped, salieron a la venta a un precio oficial de 8680 dólares. En los últimos días, la FIFA subastó un remanente a 9350 dólares por boleto.

Se esperan miles de argentinos en Nueva York y Nueva Jersey para la final ante España de este domingo Aníbal Greco

Por eso, en el mercado secundario de la reventa, los tickets para esa ubicación se están ofreciendo a 48 horas de la final a precios que arrancan a partir de los 10.000 dólares y ya llegan a los 12.000 dólares.

Las entradas para el sector Hospitality, que incluyen palcos con comida y bebida, se venden a unos 13.000 dólares por persona.

Pasajes agotados

La locura que generó la selección ante una nueva final provocó un aluvión de consultas y venta de pasajes de última hora desde la Argentina. Los dos vuelos que Aerolíneas Argentinas puso a la venta tras el triunfo ante Inglaterra se agotaron rápidamente. Los pasajes directos entre Ezeiza y el aeropuerto JFK se vendieron a un promedio de 5000 dólares por ticket. Por eso, la aerolínea de bandera evalúa sumar un nuevo servicio.

Los nuevos vuelos dispuestos por Aerolíneas Argentinas para la final del domingo se agotaron LUIS ROBAYO - AFP

“Apenas finalizó el partido semifinal, en Despegar registramos un crecimiento del 6000% en las búsquedas de vuelos hacia Nueva York, sede de la final, en comparación con las últimas dos semanas”, informó Paula Cristi, gerente general del sitio.

Lluvia y humo

El MetLife guarda varios recuerdos para Messi. Tras perder la final contra Chile en 2016 de la Copa América del Centenario, el rosarino renunció a la selección. Antes había conseguido un inolvidable hat trick contra Brasil, en un amistoso que Argentina ganó 4 a 3. El último antecedente del capitán fue en la semifinal de la Copa América de 2024, donde anotó un gol en el triunfo 2-0 ante Canadá.

Messi en el MetLife Stadium frente a Chile en 2016 Frank Franklin II - AP

El recinto, ubicado junto a uno de los shoppings más grandes de Estados Unidos, fue rebautizado para este Mundial como estadio de Nueva Jersey Nueva York. A diferencia de los recintos de Dallas y Atlanta, donde se disputaron las semifinales, no tiene techo y la final se jugará al aire libre. El pronóstico anticipa lluvias para el sábado y el domingo. Hasta ahora el factor climático casi no influyó en la gran mayoría de los partidos (sólo Francia-Irak y México-Inglaterra se demoraron por el mal tiempo), pero podría ser una complicación para la definición.

Además, el humo que afecta la región está provocando demoras y cancelaciones en los vuelos y prevén que también puede afectar a los espectadores que estén en el Metlife. Los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario provocó desde el jueves alertas sanitarias en Estados Unidos al extenderse hacia el sudeste.

El humo proveniente de los incendios en Ontario opacó el ambiente en Nueva York Cole Burston - Canadian Press via ZUMA Press DP

Y como si fuera poco, la selección argentina que tenía previsto volar este jueves por la tarde desde Atlanta tras cumplir con el entrenamiento debió postergar la salida por una tormenta que afectó el estado de Georgia.

De locales en Times Square

La marea argentina promete regalar una de las escenas más impactantes en la previa. Está previsto un masivo banderazo en Times Square, la esquina más emblemática de Manhattan. Como sucedió en 2024, en los dos partidos que la selección jugó en el mismo escenario de la final por la Copa América, la convocatoria ya está lanzada para la tarde del sábado.

Banderazo argentina en Nueva York

Bombos, redoblantes, banderas gigantes de Maradona y Messi serán parte del paisaje en el triángulo que forman la Séptima avenida y Broadway, con los carteles luminosos gigantes que adornan uno de los lugares más fotografiados del mundo.

El sábado pero más temprano, hay otra convocatoria de hinchas en el monumento al general San Martín, emplazado en el Central Park