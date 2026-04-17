El Gobierno evalúa denunciar al juez que frenó la reforma laboral

La Casa Rosada analiza denunciar al juez Raúl Horacio Ojeda, que fue asesor del kirchnerismo y suspendió la reforma laboral a pedido de la CGT.

El debate se da luego de que el juez Raúl Horacio Ojeda, que intervino en primera instancia, rechazara la presentación del procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio, con el argumento de que se presentó “sin contar con matrícula profesional”.

El procurador Sebastián Amerio

En esa “exclusión por incompatibilidad”, como consideró Ojeda, incluyó también a los subprocuradores, Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira, que también intervienen en el caso.

El argumento fue rebatido de plano desde la Procuración y la Casa Rosada. Aludieron al fallo “Punte”, de la propia Corte Suprema, en el que se consideró que: ”no cabe exigirle al Sub Procurador del Tesoro de la Nación su inscripción en la matrícula federal, para actuar como representante del Estado Nacional en la causa, en virtud de su calidad sobreviniente, pues la ley le impide ejercer la profesión de abogado con motivo del cargo que desempeña″, en referencia a la ley 22.192.

En la jefatura de los fiscales consideraban este viernes que: “Si hasta anoche (en referencia a cuando se presentó el per saltum) hablábamos de gravedad institucional ahora estamos frente a un intento de avasallamiento absoluto sobre el Poder Ejecutivo del derecho de defensa del Estado Nacional y supondría un abuso de poder inadmisible por parte de un magistrado de la justicia ordinaria".

En ese sentido, fuentes de la Procuración aludieron a que se está analizando: “denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura, solicitar a la Corte Suprema una ampliación del per saltum para considerar la causa urgente en base a este hecho nuevo y denunciar al juez penalmente por abuso de poder"

El per saltum presentado en la noche del jueves señala que, con la sola presentación, debe tener “efecto suspensivo” sobre la sentencia de Ojeda, quien dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral sancionada por el Congreso.

Tal como contó LA NACION, el Gobierno reaccionó para revertir esa sentencia y la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio legal de la Procuración, que encabeza Amerio, realizó esta presentación.

Ojeda es un juez laboral de primera instancia que fue funcionario del Ministerio de Trabajo como jefe de asesores de Juan Carlos Tomada durante el kirchnerismo. Su fallo congeló las principales reformas de la ley de modernización laboral que logró el Gobierno.

En lugar de apelar a la Cámara Laboral o de esperar un fallo de la Justicia contencioso administrativo federal, el Gobierno fue directamente a la Corte en un recurso de salto de instancia. Es algo excepcional y busca una respuesta rápida del máximo tribunal, ya que demorar el caso implica un riesgo para la vigencia de la ley.