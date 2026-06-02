Pablo Quirno presentará la adhesión de la Argentina al Tratado Transpacífico para profundizar el libre comercio

El canciller Pablo Quirno anunció la adhesión de la Argentina al Tratado Transpacífico, un acuerdo comercial impulsado por Estados Unidos que reúne a países de la región Asia-Pacífico. Lo hizo durante su exposición virtual en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“Mañana vamos a entregar, en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, nuestra adhesión al acuerdo Transpacífico”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores ante empresarios.

El Acuerdo Transpacífico es un pacto de libre comercio para facilitar inversiones y transacciones entre 12 países de la cuenca del Pacífico. México, Chile y Perú son los otros latinoamericanos que adhieren al pacto comercial.

La adhesión anunciada por Quirno se suma a otros acuerdos comerciales firmados en los últimos meses. Entre ellos, se destacan el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, firmado con Estados Unidos en febrero -con el que se acordó la quita de aranceles a productos argentinos y se amplió el cupo de carne vacuna argentina con acceso preferencial al mercado norteamericano- y el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE).

El canciller Pablo Quirno muestra el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos @pabloquirno

El canciller dijo que la Argentina tuvo un rol determinante en este último pacto comercial, cuya firma se negoció durante 26 años. “Nosotros fuimos muy relevantes en terminar de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En enero se aprobó en Asunción y, cuando la UE parecía que ponía trabas en la rueda, nosotros sabíamos que teníamos que acelerar la firma del acuerdo porque había una cláusula que indicaba que, en la medida en que un país del Mercosur aprobara en el Congreso el acuerdo, la UE tenía la potestad de hacerlo efectivo”, afirmó.

El pasado 26 de febrero, la Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países en ratificar, en el Congreso, el acuerdo entre ambos bloques regionales. Quirno también recordó otras negociaciones regionales como los acuerdos Mercosur-Singapur y Mercosur-Canadá, y advirtió que la Argentina está buscando mayor “flexibilidad del acuerdo Mercosur” para profundizar otros lazos bilaterales y potenciar inversiones.

En este sentido, el ministro reivindicó el rol de la Cancillería, que trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, para recuperar la apertura comercial y “vender” la Argentina al mundo a fin de atraer inversiones. “Tengo 32 viajes internacionales porque mi rol principal es salir con mi valijita a vender la Argentina al mundo”, dijo Quirno.

En este sentido, el canciller subrayó la importancia de profundizar la apertura comercial porque -afirmó- la Argentina “tiene lo que el mundo necesita”. Quirno llamó a profundizar el trabajo para explotar los recursos naturales que tiene la Argentina y potenciar las economías regionales.

Pablo Quirno, canciller argentino, participó virtualmente del 43°Congreso Anual de la IAEF y reivindicó la apertura comercial

“La Argentina tiene vastos recursos naturales en minería, tiene el capital humano para desarrollarlo, pero lo que faltaban son las condiciones para el aprovechamiento de esos recursos”, dijo ante empresarios. En esta línea, consideró loable el trabajo del equipo económico y del presidente Javier Milei para estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal, condiciones necesarias para el desarrollo económico, advirtió.

Según Quirno, el “sistema de déficit y reestructuraciones” del país restringía la proyección de los empresarios argentinos en el exterior y hoy la Argentina cuenta con las condiciones necesarias para que el empresariado nacional pueda expandirse.