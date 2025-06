El Gobierno exige a la Justicia que la detención de Cristina Kirchner se maneje sin “show”

Tras confirmarse la condena por corrupción a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, y a espera de más definiciones sobre cómo serán sus condiciones para quedar presa, el Gobierno exigió a la Justicia que no se haga un “show” de la detención de la expresidenta.

Así lo pidió este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien solicitó que, pese a los delitos, se entienda que la causa pesa sobre una exmandataria.

“Es un tema de la Justicia, pero si me preguntás la opinión del Gobierno, está claro que es esa [la de no montar un show]. Que más allá del fallo, de la condena, de los hechos de corrupción, es una expresidenta de la Nación y la conducta tiene que ser la que corresponde, que cumpla su pena en las condiciones que han pasado con presidentes de la Nación”, indicó Francos en Radio Splendid.

En eso, le recordaron la vez en que se difundió la foto del ex vicepresidente Amado Boudou detenido en pijamas y el jefe de Gabinete consideró que esas son cosas que “no deberían pasar” en estos casos. “Debería respetarse esa intimidad. Es un momento duro, una condena a seis años de prisión, la suspensión de todos los derechos políticos, no es un tema sencillo, es un tema fuerte", indicó.

Cristina Kirchner sale al balcón a saludar a la militancia Hernan Zenteno - La Nacion

Entonces, y siempre en el mismo sentido, el jefe de Gabinete de Javier Milei dejó un mensaje no solo para la Justicia sino también para la militancia que en estos momentos se concentra en el exterior de la casa de la expresidenta en Constitución, donde pidió cumplir la prisión domiciliaria.

“Yo espero que no se monte un show en ningún lado”, dijo y marcó: “Hay algunos episodios que han sucedido estos días... yo entiendo el afecto, lo que genera entre sus seguidores... Son cada vez menos, pero ella tiene sus seguidores. Que no crucen límites”.

En eso, el funcionario expresó que la decisión de la Corte de ratificar la condena contra la expresidenta fue una “acción libre e independiente” de la Justicia. “No hay gobierno que haya tenido que ver en esto, la mayoría de los jueces que intervinieron fueron designados por el kirchnerismo. Uno puede entender que la expresidenta lo diga, sus seguidores, pero es una condena judicial de un poder independiente, no es un fallo político”, remarcó.

Mientras, negó que en la Casa Rosada haya generado “incomodidad” esta decisión del máximo tribunal, pero sí admitió que este es un “momento de tensión”. “Es un fallo que tiene todos los fundamentos. No es que genera incomodidad al Gobierno, por supuesto que es un hecho conmocionante, no es un fallo que dé alegría, nadie se alegra, es un fallo que pone a la Argentina en las tapas del mundo por un hecho negativo: una presidenta condenada por hechos de corrupción. Me parece que son temas que van a pasar y la expresidenta tendrá que cumplir su pena como cualquier otro ciudadano sometido a un proceso judicial y condenado", analizó.

Por otra parte, el jefe de Gabinete entendió que es necesario “bajar un poco la pelota” de la violencia verbal (que ejerce día a día el Presidente, sobre todo en redes sociales) y confrontar políticamente a través de las ideas.

“Hay que hacerlo posible. Hemos pasado una etapa. Cristina Kirchner pasó y el peronismo tendrá que encontrar nuevos liderazgos, es tiempo de que vayamos dejando lugar a generaciones nuevas y tendrán que encontrar puntos en común. Es sano que se dialogue”, dijo el funcionario, que representa el ala moderada de la Casa Rosada.

Los dichos de Espert

En eso, se refirió a lo que pasó en una charla en la UCA con el diputado nacional y candidato libertario José Luis Espert, quien tildó como “hija de una gran puta” a Florencia Kirchner.

Espert fue abucheado tras decir un duro insulto a Florencia Kirchner en una conferencia en la UCA

Primero, Francos dijo no saber qué había pasado, pero después indicó: “José Luis Espert es un dirigente muy inteligente, un economista muy capaz... Tal vez en la situación que estaba... Es un economista muy capaz y a veces tiene su verba enfervorizada. Y capaz que no se dio cuenta en su comentario que estaba exacerbando una posición y eso no ayuda”, comentó.

“La enfervorización no conduce a nada, genera actitudes o reacciones violentas. Y las palabras a veces que se dicen ayudan mucho a eso. Yo siempre trato de ser cuidadoso y de no herir susceptibilidades, más allá de las críticas y diferencias, son temas que deberían evitarse”, indicó tras la descalificación del diputado, amigo del Presidente.