Desde Axel Kicillof hasta Pablo Avelluto y Mayra Mendoza: los políticos presentes en la marcha universitaria

Dirigentes políticos de distintos sectores se hicieron presentes este martes en la multitudinaria marcha universitaria a Plaza de Mayo en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento del sector. Con mayor o menor nivel de exposición, desde el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hasta Sergio Massa y Margarita Stolbizer se mezclaron entre los manifestantes para sumarse a la movilización contra el Gobierno.

Kicillof estuvo acompañado por los dirigentes que integran su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), entre quienes pudo verse al intendente de Morón, Lucas Ghi.

Kicillof en la cuarta marcha federal por la educacion pública NICOLAS ABOAF

Como parte de la movilización, el gobernador bonaerense se sacó fotos con los militantes y avanzó con una bandera en favor de la ‘Universidad Pública’.

Otra dirigente del peronismo que se sumó a la marcha fue la diputada de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz. “El pueblo está en la calle defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad. El recorte presupuestario ya alcanza el 41% y es un drama que viven todos los días docentes y no docentes en las universidades”, expresó la legisladora que integra el nuevo armado del peronismo federal.

Tolosa Paz, en la marcha

Por su parte, el senador peronista Eduardo ‘Wado’ De Pedro advirtió que “es imposible pensar un país sin educación técnica, sin financiar las universidades. Si queremos desarrollar Vaca Muerta, como dice el Presidente, vamos a necesitar ingenieros, por lo que ahí se ve una enorme contradicción”, afirmó.

Eduardo 'Wado' De Pedro en la cuarta marcha universitaria federal Santiago Filipuzzi

En declaraciones a Radio Provincia formuladas desde Plaza de Mayo, De Pedro señaló que “la universidad es ascenso social, conocimiento, investigación, desarrollo y la posibilidad de que millones de argentinos puedan forjar un futuro mejor para sus familias, pero también para la Argentina”.

“Es la usina de donde salen los profesionales que necesitamos para agregar valor a nuestros recursos y para que la Argentina crezca de forma equilibrada y federal”, abundó.

Según pudo saber LA NACION, de la marcha también participó el excandidato presidencial de UxP Sergio Massa, que estuvo resguardado por guardaespaldas.

Mayra Mendoza, presente en la marcha Soledad Aznarez

La intendenta de Quilmes en uso de licencia Mayra Mendoza, actual diputada bonaerense, también se sumó a la movilización y advirtió desde sus redes sociales: “Cuando decimos que la libertad de Cristina Kirchner es en sí misma un programa de gobierno, nos referimos, por ejemplo, al desfinanciamiento de las universidades, contra el que hoy marchamos”.

El posteo de Mayra Mendoza

Otros sectores

Pero no solo participaron de la marcha dirigentes del peronismo: también pudo verse a Margarita Stolbizer, referente del GEN, y al exministro de Cultura de Cambiemos Pablo Avelluto, hoy cercano a Horacio Rodríguez Larreta y quien en la previa había sostenido que la movilización reuniría a “muchos de los que hace poco estaban en veredas opuestas”.

Margarita Rosa Stolbizer en la cuarta marcha universitaria federal Soledad Aznarez

También se movilizaron referentes de la UCR como el presidente del Comité Nacional, el santafesino Leonel Chiarella, y los titulares de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Hernán Rossi y Emiliano Balbín, respectivamente.

La UCR inició la marcha en la esquina de Tucumán y Callao encabezada por el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella