El Gobierno fija una orden de reemplazo para el jefe de Gabinete y determina preferencias entre los ministros

El Gobierno definió el orden de reemplazo del jefe de Gabinete en caso de ausencia. En ese marco, se estableció que esa función será asumida primero por quien esté al frente del ministerio de Capital Humano -actualmente Sandra Pettovello- y, si este tampoco puede hacerlo, será el turno del titular de Defensa, que al día de hoy es Carlos Presti. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 130/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, modifica el artículo 9 del Decreto 977/1995, que regulaba la forma en que se reemplazaba la jefatura del gabinete de ministros. Según lo dispuesto en el decreto, el reemplazo deberá activarse luego de una comunicación previa del jefe de Gabinete a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Ese procedimiento formaliza el inicio del interinato cada vez que se produzca una ausencia temporal en el cargo.

La ministra Sandra Pettovello pasará a ser la encargada de la jefatura del gabinete de ministro en caso de ausencia de Adorni Nicolás Suárez - LA NACION

La norma también aclara que el ministro que asuma la conducción interina de la Jefatura de Gabinete continuará ejerciendo, al mismo tiempo, las funciones propias de su cartera. De esa manera, el reemplazo no implica la delegación permanente del cargo ni la interrupción de las tareas habituales del funcionario que lo asume de manera temporal.

El texto de la normativa recuerda que la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete ejerce la administración general del país y refrenda los actos del Presidente junto con los ministros correspondientes. En ese marco, el nuevo esquema busca asegurar la continuidad del funcionamiento del gabinete ante eventuales ausencias del funcionario responsable de coordinar la gestión de las distintas carteras.

Carlos Presti queda en segundo lugar en el orden de reemplazo de la jefatura de gabinete Presidencia

Por otra parte, en el Boletín Oficial de este martes el Gobierno modificó el régimen que regula los viajes oficiales al exterior y estableció que las comitivas quedarán limitadas a un máximo de un funcionario por evento o actividad internacional. Además restringió el uso de pasajes en clase ejecutiva a un grupo específico de altos cargos. La medida se formalizó mediante la Decisión Administrativa 9/2026.

La norma introdujo cambios en las normativas previas que regulaban viáticos, alojamiento y pasajes del personal de la Administración Pública Nacional en misiones oficiales o comisiones al exterior. Según el texto oficial, el objetivo es simplificar los circuitos administrativos, reducir cargas operativas y optimizar la gestión de los recursos del Estado.

A partir de la modificación, las comitivas oficiales deberán integrarse por un solo funcionario o autoridad por cada evento reconocido e impostergable para los intereses del Estado nacional, sin importar la fuente de financiamiento. En caso de requerirse más integrantes, la autoridad solicitante deberá justificar de manera expresa la presencia de cada miembro adicional.