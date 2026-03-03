Nahuel Gallo cenó por primera vez con su familia, tras 448 días secuestrado: “Pidió para comer algo que extrañaba”

Tras su vuelta al país el lunes a la madrugada, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo cenar por primera vez con su esposa María Alexandra Gómez y con su hijo de tres años, Víctor, mientras aun permanece bajo observación médica en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional en el barrio de Retiro.

El lunes por la noche, Gallo compartió una comida con su familia luego de 448 días secuestrado por el régimen chavista de Venezuela. Así lo confirmó Gómez con una publicación en sus redes sociales en donde contó algunos detalles de esa ansiada primera comida juntos y compartió una foto de los tres cenando.

“Así pasamos la noche de ayer”, empieza el texto de la publicación, que enseguida se viralizó en X. “Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina”, detalló, sobre el menú elegido para esa ocasión tan especial.

Nahuel Gallo cenó por primera vez con su familia en el edificio Centinela de Gendarmería, tras ser liberado

La familia se reencontró el lunes a la madrugada, cuando Galló aterrizó en el FBO del aeropuerto de Ezeiza en un avión ligado al empresario Fred Machado y relacionado con el presidente de AFA, Claudio Tapia, que suele utilizarlo para sus vuelos tanto privados como referidos a su agenda futbolística.

“Nahuel Gallo merece respeto”, continuó Gómez en el posteo y explicó: “La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días“.

Según pudo saber LA NACION, Gallo se sometió a estudios médicos en el Hospital Militar Central y permanecerá en observación en el edificio central de Gendarmería para evitar cualquier consecuencia que pueda afectar su calidad de vida a raíz de haber estado expuesto a condiciones de baja calidad humana y sanitaria durante su encierro y teniendo en cuenta que, en los últimos días de su detención en Venezuela, el uniformado había iniciado una huelga de hambre.

En ese sentido, Gómez insistió: “Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso”.

El posteo completo de María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo

Y profundizó: “Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”.

Este lunes, mientras estaba camino al edificio Centinela para cenar con su esposo, Gómez fue entrevistada por teléfono en la pantalla de TN y había dado algunos detalles más acerca del estado de salud de Gallo.

“Me encantaría que pudiéramos dormir los tres juntos, pero si por su salud y bienestar debe permanecer aquí, está todo bien. Estuvo meses viviendo en un lugar asqueroso. No está blanco, está amarillo, recibía luz del sol una hora por día”, criticó.

El gendarme argentino Nahuel Gallo y su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez García Gentileza: María Alexandra Gómez García

Para Gómez se violaron todos los derechos humanos y sostiene que “en sus ojos se nota el odio que le tiene el régimen a la Argentina“. “Lo que me pudo contar fue que él nunca entendió por qué tuvieron tanto ensañamiento con él y por qué estuvo tan incomunicado. Estaba en una lista de los que no podían tener ningún tipo de comunicación ni visitas”.

Pese a la amargura y las noches sin verse, Gómez sostiene que hoy “es más fuerte de lo que ya era”. “Es una persona resiliente. Si Dios le permitió sobrevivir de la manera que lo sobrevivió… ama a su familia y a sus hijos. Me dijo que Víctor [su hijo de tres años] fue la persona que lo hizo despertarse todas las mañanas“.