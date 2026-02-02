El Gobierno inicia una semana clave y confía en aprobar sus proyectos en extraordinarias

El Gobierno arranca una semana clave con la mira puesta en lo que sucederá a partir de hoy en el Congreso de la Nación. Allí se empezará a trabajar en el segundo período de sesiones extraordinarias, luego del tramo de diciembre, con la confianza puesta en que podrán aprobar los proyectos que envió el presidente Javier Milei.

Entre ellos están la reforma laboral; la aprobación del acuerdo Unión Europea- Mercosur; la ley Penal Juvenil, y las modificaciones en la ley de Glaciares.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá el miércoles a encabezar una nueva reunión de mesa política. Allí estarán los actores que la componen habitualmente y que en la previa a ese encuentro mantendrán reuniones con diferentes sectores para lograr la aprobación de las leyes.

Estarán junto a Adorni la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor Santiago Caputo; y el subsecretario, Ignacio Devitt. En las últimas también estuvo la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

La de este miércoles será la cuarta reunión de la mesa política del año y será con la mira puesta en terminar de delinear la estrategia que se impusieron para el tratamiento de todos los proyectos. Si bien todos son prioritarios para el Gobierno, el de la reforma laboral ocupa un lugar central.

El oficialismo la considera la reforma de segunda generación “fundamental”, que confían en que les permitirá introducir trabajadores al mercado formal y desde allí poder proyectar otros cambios en agenda.

En las distintas terminales del oficialismo coinciden en afirmar que los votos para su aprobación “están”, al tiempo que admitieron que están dispuestos a aplicar algunos cambios en el proyecto. Aunque afirman que están guardados bajo llave y no dejarán trascender hasta último momento cuáles serían. Los definen como cambios menores. “No son sustanciales”, dijeron en la Casa Rosada.

“No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. La primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, dijo una alta fuente al tanto de lo conversado internamente.

Reconocen que persisten diferencias con los gobernadores alrededor del capítulo de Ganancias por su impacto en la coparticipación. Distintas voces libertarias coincidieron ante este diario que harán “todo lo posible hasta último momento” para lograr el acompañamiento en ese punto.

La reducción pensada para el Impuesto a las Ganancias para sociedades, toca directamente las recaudaciones provinciales, y eso genera las reticencias de los mandatarios provinciales, incluso los aliados.

“Diego (Santilli) está trabajando en eso, pero está difícil”, describió una de las voces consultadas. “Necesitamos arreglar con ellos. Si no lamentablemente quedará afuera, pero haremos todo lo posible hasta último momento para que eso no suceda”, agregó.

Santilli será uno de los que mantendrá una serie de reuniones en las próximas horas, previas a la mesa política, según cuentan cerca de su cartera. Eso se suma los contactos que estableció durante enero con los mandatarios de: Corrientes, Chubut, Salta, Entre Ríos, San Juan, Neuquén, Río Negro, Tucumán y Catamarca.

Bullrich, por su parte, se reunirá este martes por la tarde con senadores radicales en el Congreso. A la par de otras reuniones que se sumarían a su agenda.

Los gobernadores, por su parte, podrían llegar a juntarse este miércoles un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lo que despierta la atención del oficialismo.

La reforma de la ley Penal Juvenil, que el lunes pasado el gobierno anunció que se incorporaba al temario, será otro de los temas que dan por sentado que se aprobará. Allí, los libertarios impulsan la baja de imputabilidad a 13 años, pero saben que esa parte de la pelea será dura. La oposición los podría acompañar, pero poniendo como mínimo de edad de imputabilidad, los 14 años. En el oficialismo, aunque preferirían que fuera a los 13, considerarán una victoria que la ley salga igual.

También están convencidos de que se aprobará “cómodamente” el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se llegó, en enero pasado, luego de 25 años de negociaciones.

“Es imposible que alguien no lo vote: lo intentaron destrabar en todos los gobiernos durante los últimos 25 años”, describió una de las fuentes consultadas. La misma apuntó que se buscará su rápida aprobación más allá de que el acuerdo haya quedado judicializado en el viejo continente.

El otro tema es el de la modificación a la ley de Glaciares, que responde a un pedido de varios gobernadores cuyas provincias se beneficiarían por las inversiones que generarían los cambios, creen que será otra de las victorias que se podrían anotar antes de llegar a la apertura del año legislativo, el 1° de marzo próximo.