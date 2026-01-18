Mercosur-Unión Europea: un acuerdo para competir, trabajar e integrarnos al mundo

Este sábado nuestro país marcó un nuevo punto de inflexión en su rumbo económico. Tras casi treinta años de negociaciones, firmamos el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea.

Hoy, con el objetivo alcanzado, es importante reconocer el trabajo de los equipos de gobierno que a lo largo de estos años contribuyeron positivamente en las negociaciones y, al mismo tiempo, explicar con claridad por qué esta vez es más que un anuncio, qué significa este Acuerdo y cómo impacta en la vida de los argentinos.

Estamos ante una decisión concreta que se alinea con el rumbo que la Argentina definió en diciembre de 2023. El liderazgo político del presidente Javier Milei permitió imprimirle al Mercosur un nuevo impulso, que orientó al bloque hacia esquemas de integración más amplios, flexibles y abiertos al mundo y que permitió avanzar donde durante años predominaron las demoras, pausas e indefiniciones. En este marco, la presidencia pro tempore argentina del año pasado fue decisiva para dar los pasos que hicieron posible la firma de este acuerdo.

Esa vocación de avanzar y obtener resultados se refleja claramente en la decisión del Gobierno de enviar al Congreso el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo durante las sesiones extraordinarias de febrero. Se trata de un paso clave que traslada lo alcanzado en el plano internacional al ordenamiento interno, otorgándole respaldo democrático y previsibilidad jurídica.

El acuerdo es un hito en materia de apertura de mercados y atracción de inversiones, ya que permite la configuración de una de las mayores áreas económicas del planeta, compuesta por más de 700 millones de consumidores.

Las proyecciones para la Argentina son alentadoras. Los datos indican que, una vez implementado, las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea proyectan un crecimiento de alrededor de 76% en los primeros cinco años y hasta 122% en un horizonte de diez años, con desempeños diferenciados según los sectores. Los mayores incrementos provendrán del estímulo a sectores estratégicos clave como energía y minerales, impulsados por inversiones asociadas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El presidente argentino Javier Milei saluda a su par de Uruguay, Yamandu Orsi LUIS ROBAYO - AFP

El corazón productivo

El impacto es particularmente fuerte en las economías regionales, que son el corazón productivo de muchas provincias. El 99% de nuestras exportaciones agroindustriales se verá favorecido. Carnes, frutas, vinos, miel, arroz, maní, pesca y biocombustibles, entre otros productos, tendrán aranceles reducidos o directamente eliminados. En el caso de la carne vacuna, por ejemplo, productos que hoy pagan entre 20% y 60% de arancel pasarán a tributar entre 0% y 7,5%, lo que permitirá competir en mejores condiciones y ampliar mercados. Vamos a nivelar el terreno de juego donde competíamos en desventaja.

En otras palabras, un productor de miel del norte argentino, un chacarero del litoral o un bodeguero de Cuyo podrán vender en Europa en mejores condiciones, con mayor previsibilidad y a mejores precios. Ese impulso a las economías regionales no se agota en el productor primario. Se proyecta sobre el transporte, la logística, el comercio, los servicios y el empleo local, generando un efecto cascada que fortalece a las comunidades y dinamiza las economías provinciales.

En el plano industrial, este nuevo marco permitirá fortalecer nuestra producción gracias a la combinación de recursos argentinos con tecnología y financiamiento en sectores estratégicos como energía, petroquímica, metalurgia y procesamiento de minerales. La reapertura del financiamiento y la reducción de aranceles para maquinaria y equipamiento permitirán bajar costos de inversión, modernizar procesos y mejorar la competitividad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrecha la mano del presidente de Paraguay, Santiago Peña Jorge Saenz - AP

Integración económica

Este acuerdo no es un punto de llegada. Se trata de un componente más dentro de la amplia estrategia de integración económica y vinculación comercial que se promueve desde la Cancillería. La Argentina avanza con una agenda abierta y diversificada que combina distintos tipos de acuerdos y asociaciones para ampliar mercados y fortalecer su proyección internacional.

Junto con la finalización del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con los Estados Unidos y los avances en el acuerdo con Panamá, seguimos consolidando negociaciones regionales con socios en América Latina, al tiempo que profundizamos vínculos y exploramos asociaciones con economías de Medio Oriente y Asia.

Esta estrategia responde a un abordaje integral que vincula la apertura de mercados con la atracción de inversiones y el fortalecimiento de sectores emergentes. Desde la Cancillería trabajamos para que cada acuerdo comercial refuerce la confianza, amplíe oportunidades y potencie el alcance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con impacto real en sectores estratégicos como minería, energía y agroindustria. No se trata de una agenda estática, sino de una política proactiva que busca comerciar más, atraer capitales y generar crecimiento sostenido.

Adicionalmente, es importante destacar que este andamiaje se ve favorecido por las medidas de desregulación del comercio exterior tomadas desde diciembre de 2023, que incluyen el fin de las SIRAs, la facilitación del acceso a insumos estratégicos para la producción como acero, petroquímica, fertilizantes y fitosanitarios, la reducción de aranceles sobre bienes de capital y la eliminación de derechos de exportación de más de 4000 productos, los cuales, en conjunto, generan una sinergia que contribuye a liberar todo el potencial exportador de la Argentina.

Muchas veces los acuerdos comerciales parecen lejanos para quienes no exportan ni trabajan en comercio exterior. Sin embargo, sus efectos llegan a la vida cotidiana. Más comercio implica más competencia y más competencia se traduce en mejores precios y mayor variedad de productos para nosotros los consumidores. Cuando una pyme exporta más, puede contratar personal o mejorar salarios. No es inmediato ni automático, es un círculo virtuoso que ya hemos puesto en marcha.

La Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo con ambición y confianza en sus valores. Como canciller, continuaré impulsando una política exterior activa, que abra mercados, sume socios y transforme la vinculación internacional en crecimiento real. Ese es el mandato que nos dieron los argentinos y el compromiso que asumimos de sostener el rumbo y proyectar a la Argentina como actor relevante en el escenario internacional.

El autor es ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina