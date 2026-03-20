La Justicia pidió informes al Gobierno sobre el viaje de Adorni a Punta del Este y ordenó levantar el secreto fiscal de la productora de TV y el piloto que pagaron el avión

El juez federal Ariel Lijo pidió al Gobierno informes sobre el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval. Quiere saber si el funcionario cumplía alguna misión oficial. Además, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de la productora de TV y del piloto a quienes les facturaron el vuelo de ida y de vuelta, realizado en un avión privado.

Las medidas del juez Lijo obedecen a un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita que investiga si hubo delito en ese viaje que realizó Adorni con su familia a Uruguay, entre el 12 y 17 de febrero pasado.

El vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este Captura

El juez Lijo pidió levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, que es amigo de Adorni y que dijo que alojó al jefe de Gabinete y a su familia en su casa de Uruguay.

El vuelo de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes. El comprador de ese voucher es Agustín Issin Hansen, un piloto corporativo que actualmente trabaja en Consultatio. Lijo pidió levantar el secreto fiscal de Issin Hansen.

El vuelo se hizo en un avión de la la empresa Alpha Centauri S.A. Por el viaje de ida se pagaron 4830 dólares. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares.

Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Marcelo Grandío y Manuel Adorni Captura Web

Lijo pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que le informe si hay allí “expediente, actuación, autorización, misión oficial, comisión de servicio, licencia, solicitud o liquidación de viáticos, asignación de pasajes, rendición de gastos” relativos al viaje de Adorni o su “estadía, alojamiento o financiamiento del viaje”.

Además, Lijo levantó el secreto fiscal de Imhouse SA y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera desde el 1° de enero de 2023 a la actualidad.

El juez federal Ariel Lijo está a cargo del caso por el vuelo de Adorni a Punta del Este Archivo

El juez quiere saber sobre la facturación, emitida y recibida, clientes, proveedores y eventuales operaciones, vínculos comerciales en particular las que involucren a la TV Pública, a Marcelo Grandío, Issin Hansen, Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete.

Es que Lijo investiga si hay incompatibilidades por el viaje que pagó la productora, que a su vez tiene contratos con la TV Pública, un área que está bajo el control de Adorni. El juez pidió al Banco Santander la información sobre Imhouse, su cuenta corriente, la fecha de apertura, cierre o modificación, y el legajo completo.

Además, el juez pidió la misma información de toda otra cuenta, producto o relación comercial vinculada a Imhouse y si la firma registra transferencias, depósitos, extracciones, cheques, pagos, cobranzas, acreditaciones, débitos, consumos, movimientos y cualquier otra operación bancaria vinculadas con la TV Pública, Marcelo Grandío, Manuel Adorni, Agustín Issin Hansen y/o Bettina Julieta Angeletti, que es la mujer de Adorni.

El juez quiere los cheques librados, depositados, rechazados y las chequeras emitidas.

Asimismo, le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) si hay reportes de operaciones sospechosas sobre Imhouse, Marcelo Grandio y Agustín Issin Hansen. Y toda la información relativa a alertas, análisis, actuaciones o antecedentes de inteligencia financiera de esas firmas.

Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py, en los últimos días, contra el jefe de Gabinete.

El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas.

Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose.

La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen del jueves último “certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal” de este expediente.

En paralelo a lo del vuelo, se conoció esta semana que la esposa de Adorni registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Pagano.

Según documentación catastral, obtenida por LA NACION en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular.

La denuncia que presentó Pagano sobre la casa de Indio Cua se montó sobre los cuestionamientos políticos que soporta Adorni desde hace dos semanas cuando se conoció que su esposa había volado en el avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Miami y Nueva York y tras revelarse que había viajado en avión privado a Punta del Este con su familia durante el feriado de carnaval.