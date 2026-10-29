El Gobierno limita los aumentos salariales y encontró aliados en tres gremios poderosos

En su cruzada por controlar la inflación, el Gobierno reforzó su estrategia para moderar las paritarias por debajo del 2% y encontró en la última semana como aliados a tres sindicatos determinantes para establecer la pauta salarial de referencia para otros sectores. Se trata de Camioneros, a cargo de Hugo Moyano; Comercio, con Armando Cavalieri, y la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), con Gerardo Martínez.

Por orden del Ministerio de Economía, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no está habilitado a autorizar aumentos salariales por encima del 2%, según dijeron a LA NACION fuentes oficiales, empresarias y sindicales. Esta dinámica se ratificó con la firma de los últimos acuerdos salariales de los sectores de actividad más importantes del país.

Comercio, el sindicato más numeroso del país, acordó una suba de 1,9% por mes para el último trimestre del año. Se incorpora una suma fija extra de $25.000 solo en dos meses. El salario básico de los mercantiles es hoy de $1.234.836.

En el caso de la Uocra, los aumentos son decrecientes, desde 1,9% a 1,7% para el mismo período. Los porcentajes son acumulativos, por lo que cada tramo se aplica sobre los valores resultantes del incremento anterior. El salario básico de los albañiles es hoy de $5502 la hora.

Por su parte, Camioneros sigue con paritarias trimestrales de hecho, con porcentajes entre 1,8% y 1,7%, a los cuales se incorpora en cada negociación una suma fija proporcional (en la última negociación fue de $18.000). El salario básico de un camionero es hoy de $1.056.220.

Los pagos extraordinarios sirven para aumentar el salario final de bolsillo del mes, pero no repercuten en los aportes ni en el sueldo básico. Es un atajo al que recurren los gremios, el Gobierno y los empresarios para evitar que el porcentaje de aumento supere el 2% y para descomprimir tensiones ante la lenta recuperación del salario real.

“En ausencia de una desinflación contundente, este escenario ratifica la existencia de un límite a la recuperación del poder adquisitivo, condicionando la salida de la recesión de la economía argentina en los próximos meses. Las sumas fijas negociadas continúan siendo insuficientes para una recuperación sostenida”, es una de las conclusiones a las que llega un informe de la consultora C-P, de Federico Pastrana, licenciado en Economía y especialista en mercado laboral.

Los últimos acuerdos salariales muestran que la pauta sigue firme



Tres de las paritarias más importantes del país cierran los acuerdos salariales entre 1,6 y 1,9%



No es producto del libre mercado sino de una pieza clave del programa económico



Van algunos comentarios👇 pic.twitter.com/ngMaridm3z — Federico Pastrana (@fpastra) October 28, 2026

“En septiembre, el promedio de los salarios negociados en los convenios mostró una recuperación real acotada (0,2%). Desde abril pareciera repetirse un patrón: a) la desinflación trae alivio a la dinámica de ajuste real, b) la pauta salarial impone aumentos debajo del 2%, por lo que la recuperación real se da solo si la inflación mensual está debajo de ese valor y c) los aumentos de suma fija delinean una dinámica sinuosa, aunque con menor intensidad que en los meses previos. En conjunto, la dinámica salarial sigue limitada por una pauta demasiado exigente y la desinflación continúa marcando el ritmo en la posibilidad de recuperación del poder adquisitivo”, continuó el informe de C-P, que es elaborado en base a datos oficiales.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, con los sindicalistas Jorge Sola y Carlos Pérez Hernan Zenteno - LA NACION

La política salarial del oficialismo es monitoreada constantemente por el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde Hacienda bajan las indicaciones para Cordero, que en la práctica, su secretaría está bajo la órbita de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Hace dos semanas, cuando Cordero expuso en el Congreso por el proyecto de ley Presupuesto 2027, dijo que su relación con la CGT “es excelente”. Con la mayoría de los sindicalistas conserva una relación desde hace años por haber sido uno de los representantes legales de la Unión Industrial (asistía en representación del Grupo Techint, donde se desempeñó durante 35 años) y participar de las cumbres de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).