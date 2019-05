El Gobierno quiere que los organizadores del paro paguen $23 millones

"No fue un paro general ni por asomo", sostuvo Sica Crédito: Prensa Presidencia

El Gobierno minimizó el impacto de la medida de fuerza que protagonizaron algunos gremios, a los que acusó de utilizar el paro como un acto político. Además, denunció penalmente a los organizadores de la protesta y le pidió a la Justicia que paguen el costo del operativo policial y los daños que causaron.

El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich presentó una denuncia en la Justicia para demandar que Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA), Omar Plaini (Canillitas) y quienes suscribieron a la convocatoria de la protesta de hoy paguen 23 millones de pesos.

Según el detalle de la denuncia, a la que accedió LA NACIÓN, los montos corresponden a $18 millones erogados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para costear la operatividad de 6000 efectivos de las fuerzas federales y $5 millones desembolsados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para garantizar el despliegue de 1700 efectivos.

"Esta suma responde a que los hechos violentos comenzaron a registrarse a partir de ayer, con la quema de varios colectivos, por lo que el operativo que había sido planificado en primera instancia debió ser reforzado para evitar incidentes el día de hoy y garantizar la seguridad de los ciudadanos que viajaron a sus lugares de trabajo", señalaron desde la cartera de Bullrich.

"Una movilización sectorial"

"No fue un paro general ni por asomo. Lo que ocurrió fue una movilización sectorial con un acto político opositor al Gobierno", describió a LA NACION el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que destacó la "actitud responsable" de la CGT que no se unió a la medida de fuerza.

Y agregó: "Claramente no tenés un clima de paro. Hablo mucho con las empresas y los sindicatos, y vemos que no hay clima de paro ni de querer realizar un tipo de acción directa. Hoy el trabajador está cuidando su fuente de trabajo, no quiere perder el presentismo. Más que un paro estamos ante una movilización. El grado de acatamiento en muchos lugares está relacionado con la disponibilidad de transporte".

Desde la Casa Rosada acusaron a los gremios que convocaron a la protesta de llevar adelante una "metodología para generar caos" y los relacionó con el kirchnerismo. "[El líder de Camioneros, Hugo] Moyano es el primer kirchnerista. También está la CTEP [que lidera Juan Grabois]", describió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La responsable de Seguridad se mostró conforme con el operativo que desplegó el Gobierno. "Logramos que todas las líneas de colectivos salgan a trabajar y todos los trenes, salvo el Sarmiento. En el interior no hay nada de nada. Y hoy a la mañana no pudieron cortar la Panamericana. Solo cortaron el Puente La Noria un rato nada más", dijo Bullrich.

En total fueron 32 los detenidos, a los que se les secuestraron pistolas, cuchillos y bidones con combustible. "Son capaces de atacar un trabajador, son métodos mafiosos", resaltaron fuentes oficiales.

Denuncia penal

Por los incidentes, el Gobierno presentó una denuncia penal general por el intento de imponer el acatamiento al paro por la fuerza. La investigación quedó a cargo del juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón. El Ministerio de Seguridad le solicitó al magistrado que los organizadores, entre los que destacó a Hugo Moyano y a Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, paguen los costos del operativo de seguridad y los daños que causaron.

El presidente Mauricio Macri también se refirió hoy a la medida de fuerza. "Otra vez elegimos arrancar trabajando, no como otros que deciden parar", manifestó el jefe del Estado en un acto que compartió con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

"Estamos yendo a la raíz del problema que encaminen a la Argentina hacia un futuro distinto. Sería muy fácil y dar un giro hacia atrás y tomar los recursos que tenemos y gastarlos. O estar en cadena nacional y obligarlos a escucharme. O manejarnos con los periodistas amigos y poner mucha plata, eso no lo vamos a hacer. Los argentinos hemos decidido no volver atrás", dijo Macri en tono electoral.

Otro de los que relacionó a los incidentes con el kirchnerismo fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich . En una entrevista con radio La Red, Dietrich acusó al líder de Camioneros de querer generar un "caos" en la ciudad de Buenos Aires y remarcó: "La gente no adhiere".

Para Dietrich, los sindicatos que realizan la medida de fuerza están ligados al kirchnerismo. "Intentan amenazar, amedrentar y generar violencia. Esto no es un paro general. Es un paro de un grupo de sindicatos en los cuales la gente no adhiere. Van a hacer lo imposible para que la gente adhiera a través de la violencia y generando miedo", sostuvo el responsable del área de Transporte, uno de los funcionarios más activos para evitar que los gremios más representativos del sector se plieguen al paro.

Según Dietrich, Moyano y los gremios aliados buscan "demostrar su poder por la fuerza".