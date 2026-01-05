El Gobierno no descarta introducir cambios en el proyecto de reforma laboral para lograr su aprobación

Para el Gobierno ya comenzó la cuenta regresiva de cara al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. A partir de ahora, tendrá poco más de un mes para reunir voluntades entre gobernadores, que inciden en sus legisladores en la Cámara alta. Por ende, tanto en la Casa Rosada como en el Congreso se declaran abiertos a recibir sugerencias de la oposición dialoguista, a la que necesitará a la hora de la votación.

Pero, al mismo tiempo, advierten que “se van tener en cuenta las sugerencias, siempre y cuando no se pierda el espíritu de la modernización”.

Hasta ahora, según coincidieron distintas voces, las principales dudas que recibieron en el Senado se focalizan en el funcionamiento y alcance del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), así como en el capítulo tributario que incluye el proyecto, puesto que las provincias se quejan de que podrían recibir menos ingresos de coparticipación.

“Es una ley razonable, no una flexibilización extrema”, sostienen en la administración que conduce Javier Milei, que tendrá para esta iniciativa como principales espadas a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Los cuatro se reunirán desde mediados de mes. La reforma laboral es la primera de las reformas de segunda generación que el Gobierno someterá al debate en el Congreso y aspira a poder tenerla sancionada antes de que finalice febrero, en las sesiones extraordinarias. Ya tiene dictamen desde el pasado 18 de diciembre en el Senado, pero su tratamiento se postergó.

Patricia Bullrich en el recinto del Senado Santiago Filipuzzi

Por lo pronto, según pudo saber LA NACION, entre el 16 y el 26 de este mes se pondrá en marcha un equipo técnico encabezado por la abogada Josefina Tajes, que integra las filas de Bullrich. El objetivo es “monitorear todas las propuestas que hay, analizarlas y a partir de ahí arrancar”, explicaron las fuentes. De esos intercambios se esperan que participen asesores y senadores “que se quieran acercar”.

“Trabajamos para que la ley salga”, dijo a LA NACION una importante voz de las filas libertarias, con la mira puesta en lo que sucederá en la segunda etapa de sesiones extraordinarias en febrero. “Nuestra prioridad es que haya ley”, completó un funcionario del Poder Ejecutivo en la misma dirección.

En el oficialismo insisten en que la esencia que buscan es “generar empleo formal” y que bajo esa premisa trabajan de cara al debate en el Senado. Para el Gobierno es "fundamental" que se abran puestos laborales en el universo formal, antes de poder avanzar con cualquier otra reforma pendiente.

Mientras que un sector del oficialismo se muestra más propenso al diálogo y abre una instancia para concretarlo, en la Casa Rosada también hay quienes se inclinan porque las cosas sigan como están: “¿Negociar más? Ya está bastante consensuada", evaluó una fuente del Ejecutivo.

Diego Santilli saliendo de Casa Rosada Marcos Brindicci

En el Senado, en tanto, las proyecciones son otras. Luego de concluido enero, aguardan allí la apertura de una segunda instancia, en la que los senadores analizarán lo que haya salido de allí. Eso será, estiman fuentes de LLA, luego del 26 y “hasta el 10 u 11″ de febrero, cuando la idea es bajar al recinto. “Pensamos que va a estar todo bastante cerrado para entonces”, afirmaron.

Con miras a esa cruzada clave para el oficialismo, y desde esta semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene planeado hacer 10 viajes para reunirse con gobernadores. “Busca llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral”, dijeron cerca de su cartera.

Fondo de Asistencia Laboral

Respecto del Fondo de Asistencia Laboral, según indica el texto del proyecto, se financiará con el 3% del aporte obligatorio que realizan los empleadores y el Estado dejará de percibir ese monto. Ese dinero servirá para financiar total o parcialmente eventuales despidos. La iniciativa explica que la Agencia de Recaudación y control aduanero (ARCA) evaluará semestralmente el cumplimiento de la obligación.

“Hubo algunas dudas con respecto de FAL, entre ellas si todas las empresas tendrían que tener el mismo descuento o no”, contempló una de las voces consultadas. En tanto, respecto de los aspectos tributarios contemplados en el texto, en el oficialismo cuentan que se recibieron consultas de gobernadores sobre el impacto de los cambios en las provincias. Para trabajar esas inquietudes, en el oficialismo explican que contarán con la asistencia del Palacio de Hacienda.

Eduardo y Martín Menem estarán a cargo de las negociaciones cuando la ley pase a Diputados Camila Godoy

“Tuvimos un primer aproach. Los días que estuvimos analizando el proyecto de ley arrancamos con algunos cambios que se fueron incorporando”, definieron fuentes al tanto de lo conversado en diciembre, como la precuela de lo que vendrá a partir del 16 de este mes.

Como muestra de diálogo, en el oficialismo aseguran que también está el hecho de que se pasó de fecha la discusión, inicialmente pensada para fines de diciembre, porque consideraron que era “importante” trabajar para construir los consensos, tal como se hizo -con algunos tropiezos- para la aprobación del Presupuesto 2026.

Por el momento, en el oficialismo admiten los diálogos con la oposición afín y explican que “no ha habido acercamiento con el kirchnerismo”, en tanto que la CGT “ha pedido conversaciones y quedó en mandar cosas”, algo que explican, aun no sucedió y sostienen que no saben de qué se trata, pero insisten: “Será una ley razonable, no una flexibilización extrema”.