Cornejo se diferencia de Hebe Casado y cuestiona los dichos de su vicegobernadora sobre la Selección de Francia

MENDOZA.- A través de una carta enviada a la embajada de Francia, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se despegó de su vice, Hebe Casado, y cuestionó sus polémicos dichos sobre la Selección gala de fútbol, a la que había calificado de “equipo africano”.

En este sentido, el mandatario aseguró en su escrito que la provincia “rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio”.

En una misiva dirigida al embajador francés en Argentina, Romain Nadal, Cornejo ponderó los históricos lazos y aclaró que las expresiones de Casado “no representan el sentir de la comunidad mendocina”.

Como subsecretario de Relaciones Institucionales, entregué al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, una carta del gobernador Alfredo Cornejo en la que expresa la posición institucional del Gobierno de Mendoza. pic.twitter.com/zgdZXVS8Go — Jose M. Videla Saenz 🍇 (@JoseVidelaSaenz) July 14, 2026

La entrega de la carta se hizo de manera personal en Buenos Aires, a través del subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sáenz, quien se sumó a las celebraciones en la sede diplomática por el Día Nacional de la República Francesa. El documento fue en respuesta al escrito enviado a Cornejo el día anterior por el propio embajador, quien declaró a la vicegobernadora “persona no grata”.

El mandatario mendocino expresó en el escrito, al que tuvo acceso LA NACION, que la tierra cuyana está “indisolublemente ligada al respeto mutuo y a la hermandad inalterable con el pueblo francés”.

La tensión con el gobierno europeo se acrecentó en las últimas horas luego de que la embajada francesa en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a la vicegobernadora, que dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”. En contacto con este diario, Casado dijo que no tenía razones para retractarse.

Felicitaciones España!!!

Qué pena por Francia que fue eliminado en su día! — Hebe Casado (@hebesil) July 14, 2026

“Deseo transmitirle con total claridad que las expresiones individuales y de carácter personal que no reflejan el respeto universal a la diversidad, de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir”, expresó Cornejo en su carta, y agregó: “Mendoza ha sido, es y seguirá siendo una tierra de apertura, que celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio".

Cornejo puso en valor que la provincia del oeste argentino “celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio”, con el objetivo de sostener los lazos y cuidar la relación con la nación europea. Del mismo modo, el mandatario indicó que queda en “absoluta disposición” para continuar con las acciones mancomunadas en materia productiva, cultural y académica, además de destacar el compromiso de su gobierno con los principios constitucionales y diplomáticos.

“Persona racista”

Días atrás, Hebe Casado se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero. “Hacen un mundo de todo”, se quejó. Este lunes, luego de que el embajador francés la acusara de “persona racista”, Casado sostuvo que no tuvo comentarios de esas características.

“No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad", respondió la funcionaria mendocina a LA NACIÓN, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”.

La Selección de Francia, a la que Casado calificó de "equipo africano", cayó derrotada ante España y se quedó afuera de la final del Mundial LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por otro lado, en las últimas horas se presentó en la Justicia una denuncia penal contra Casado, impulsada por Alfredo Guevara, reconocido abogado de extracción kirchnerista, que la acusó del delito previsto en la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios.

Casado también había dicho, sobre la figura del equipo francés Kylian Mbappé: “No lo aguanto más”. Sus declaraciones fueron realizadas tras el tenso encuentro por octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay, que terminó con la eliminación de los sudamericanos y la clasificación de los europeos.

En su posteo en las redes sociales, Casado había felicitado primero al equipo paraguayo por su desempeño en la cancha, pero inmediatamente después cargó contra los franceses. “El equipo africano, flojo de modales”, se despachó la funcionaria.