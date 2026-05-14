Senado: el Gobierno informó cambios de última hora y se suspendió el acuerdo con los holdouts de 2001

En un giro de último momento, el oficialismo decidió dar marcha atrás y quitó del temario de la sesión del Senado el proyecto de ley que consagra el pago de US$ 171 millones a dos fondos tenedores de bonos de la deuda que cayeron en cesación de pagos por la crisis de 2001.

La postergación fue solicitada en el inicio de la sesión por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (LLA-Capital), quien anunció que se hacía en virtud del envío de una adenda al acuerdo con los fondos que reclamaban la deuda.

El Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, informó de los cambios en el acuerdo apenas unos minutos antes de la hora a la que estaba convocada la sesión. Se trata de un agregado al convenio firmado con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Por esa razón, se decidió devolver el proyecto para una nueva discusión en comisiones.

“La verdad que esto es bastante desprolijo; otra vez el Gobierno mandando algo a último momento; por eso decidimos que vuelva a comisión”, le dijo un senador oficialista a LA NACION.

Luis Caputo, el ministro de Economía, en la puerta de la Casa Rosada Santiago Filipuzzi

Si bien no trascendieron los detalles de los cambios informados por la cartera de Hacienda, el tiempo apremia ya que debería pasar por las dos cámaras del Congreso antes del 31 de mayo.

En la sesión de esta tarde, que comenzó con quórum aportado por el oficialismo y los bloques dialoguistas, está previsto darle un nuevo acuerdo por cinco años más a Carlos Mahiques, vocal de la Cámara de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Cerca de cumplir 75 años, edad que en la Constitución Nacional se establece para el retiro de los jueces, el magistrado tiene asegurados los votos para continuar como juez hasta noviembre de 2031.

La prórroga de la magistratura de Mahiques se anticipa como uno de los polos de tensión de la sesión, ya que el camarista es cuestionado por el kirchnerismo, que lo acusa de formar parte de la supuesta “guerra judicial” (lawfare) contra la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por delitos de corrupción.

El camarista Carlos Mahiques, en el Senado Soledad Aznarez

A Mahiques se los cuestiona porque fue designado en la Cámara de Casación por decreto del entonces presidente Mauricio Macri, desplazándolo del juzgado federal para el que había concursado y recibido el acuerdo del Senado. Tiempo después, consiguió el acuerdo del Senado para el tribunal en el que se desempeña.

Además, Mahiques formó parte de grupo de jueces y funcionarios judiciales acusados por el delito de dádivas por haber participado de un viaje a la estancia del empresario Joe Lewis, en la localidad de Lago Escondido, pagado por un grupo económico.

Más cerca en el tiempo, al camarista quedó en la mira por haber organizado su cumpleaños en la quinta de Pilar que se sospecha que es propiedad de Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y cuya propiedad se encuentra en manos de testaferros.

El único proyecto que se convertirá en ley este jueves es la aprobación del programa de regularización de la tenencia de armas de fuego y que, además, prorroga el programa de entrega voluntaria hasta el último día de 2027. El texto ya fue aprobado por la Cámara baja en 2024.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

Aunque no implicará una sanción, la sesión cobra importancia, también, porque permitirá tomar estado parlamentario a un paquete de 64 pliegos judiciales enviados desde el lunes por el Gobierno.

Se trata de la segunda tanda de nombramientos judiciales, la primera constó de 77 pliegos y se está tratando en la Comisión de Acuerdos.

El paquete contempla juzgados del interior, lo que le permitiría al oficialismo conseguir los votos para avanzar con los candidatos de los fueros federal y nacional con sede en la Capital que impulsa el Poder Ejecutivo con la venia del ministro Mahiques y de la secretaria general Karina Milei.