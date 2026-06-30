El Gobierno oficializó la salida de Adorni y la designación de Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno oficializó la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la designación de Diego Santilli como su reemplazante. La normativa fue publicada este martes en el Boletín Oficial en el Decreto 548/2026, un días después de que el presidente Javier Milei designara al ministro del Interior y a horas de la jura formal en la Casa Rosada.

“Acéptase la renuncia presentada por Manuel Adorni al cargo de jefe de Gabinete de ministros y desígnese al contador público Diego Santilli”, expresó el Poder Ejecutivo en la medida que lleva la firma de Milei y el Canciller, Pablo Quirno. Además, se estableció la salida del exdiputado del Ministerio del Interior.

Asimismo, en el Decreto 551/2026, también compartido en el Boletín Oficial, el Presidente aceptó la renuncia de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete y se oficializó en el puesto a Fabián Fernández. A su vez, se trató del primer documento firmado por Santilli en su nuevo cargo.

El exdiputado de Propuesta Republicana (Pro) fue anunciado como reemplazo de Adorni este domingo, un día después de la renuncia oficial del exvocero, que es investigado por enriquecimiento ilícito. El jefe de Estado subió a sus redes sociales una imagen junto al funcionario y su hermana, Karina Milei, en la Quinta de Olivos, tras una reunión que mantuvieron. “Vamos a fusionar jefatura de Gabinete con Interior y Santilli tiene músculo político para trabajar con los gobernadores”, señaló Milei en diálogo con LN+.

En sus primeras declaraciones en el nuevo cargo, Santilli dijo que se trata del desafío más “importante” de su vida y sostuvo: “Tengo el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales”, declaró en un posteo en sus redes sociales".

Diego Santilli tuvo este lunes su primer día como jefe de Gabinete Catriel Gallucci

Luego, siguió: “Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron. Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”.

Por otra parte, este lunes, el nuevo jefe de Gabinete volvió a dar declaraciones e indicó que el Presidente le marcó que Adorni “no daba más anímicamente” y quería dar un paso al costado, y por tal motivo se produjo su nombramiento. También informó que, tras su renuncia al directorio de YPF, el exvocero “va a defenderse en la Justicia sin fueros ni privilegios”.

Tal como informó LA NACION, Santilli comenzó a dar sus primeros pasos en su nueva función y tiene previsto desplazar al equipo de colaboradores de su antecesor. Cerca de Santilli declararon que el desembarco llegará acompañado por cambios de nombres en la coordinación general y las seis secretarías que, hasta el momento, conforman el organigrama de la jefatura de gabinete.