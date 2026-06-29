Diego Santilli desplazaría al equipo de Adorni y define el nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete

Después de haber sido confirmado por Javier Milei como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, Diego Santilli comenzó a dar los primeros pasos en su nueva función con algunas decisiones drásticas: tiene previsto desplazar al equipo de colaboradores de su antecesor, que se fue con una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y posibles dádivas.

La foto de Santilli y Adorni para escenificar una suerte de transición se postergó para mañana, cuando está prevista la jura del flamante jefe de Gabinete. El acto será a las 16, en la Casa Rosada.

Cerca de Santilli informaron que el desembarco llegará acompañado por cambios de nombres en la coordinación general y las seis secretarías que, hasta el momento, conforman el organigrama de la jefatura de gabinete.

Hasta hoy, la jefatura tenía dos coordinadoras cercanas a Adorni: la coordinadora de Asuntos Legales, María Guadalupe Triviño Suárez, y la jefa de la unidad gabinete de asesores, Aimé Vázquez, parte de la delegación que acompañó al Presidente al Argentina Week de Nueva York. Ninguna de las dos continuaría, según dijeron fuentes oficiales. También están bajo evaluación los reemplazos para la mayoría de las seis secretarías, una de las cuales ya tiene dueño: el vocero Fabián Fernández, con pasado en Pro y que ya cumple funciones como secretario de Prensa, en reemplazo de Javier Lanari, el funcionario que cerró la sala de periodistas de la Casa Rosada.

Además de esa secretaría, que pasará a depender de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, están pendientes de cambios en la secretaría de coordinación legal, a cargo de Federico Sicilia; la secretaría ejecutiva, que encabeza Ian Vignale; la de innovación, con Darío Genua; la de Asuntos Estratégicos, que deja Ignacio Devitt para ser vicejefe de gabinete, y la de Turismo y Ambiente, que lidera un viejo conocido de Santilli desde sus tiempos en el peronismo porteño: Daniel Scioli. Todo sin contar la Secretaría de Interior, que seguirá a cargo del santillista de pura cepa Gustavo Coria, exministro de Seguridad porteño y jefe de gabinete de Santilli cuando durante su gestión en seguridad.

“Es probable que Diego desembarque con todo su equipo”, agregaron cerca del aún ministro del Interior, dando por hecho que habrá cambios, aunque sin confirmaciones. Cerca de Scioli, en tanto, destacaron el histórico vínculo entre ambos, y la “coordinación” que sostenían cuando el hoy secretario era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Santilli funcionario porteño.

Santilli protagonizó hoy un verdadero raid mediático matutino, con al menos cuatro entrevistas seguidas a distintos medios antes de llegar a la Casa Rosada, unos minutos antes del mediodía. “Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo es hoy claramente de Javier Milei. Voy a trabajar por la reelección”, afirmó el exdirigente de Pro en diálogo con Radio La Red.

En relación a otros posibles cambios, y aunque el desembarco recién comienza a organizarse, la Oficina de Respuesta Presidencial, a cargo del caputista Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, quedaría intacto y sin cambios. Cerca de Santilli reiteraron que, a pesar de ser “karinista”, el flamante jefe de gabinete tiene un buen vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo y los integrantes de las Fuerzas del Cielo.

Milei con Bolsonaro

La Oficina de Respuesta publicó hoy una foto del encuentro reservado en la quinta de Olivos entre el Presidente y Flavio Bolsonaro, candidato presidencial derechista en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre. Milei y Bolsonaro volverán a verse esta noche, en un evento organizado por la fundación Aliados de Israel, que reúne a legisladores latinoamericanos, aliados políticos, embajadores y líderes religiosos, alineados en torno al apoyo al Estado hebreo.

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. pic.twitter.com/1DfbkryiiV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 29, 2026

Por estas horas, y según pudo saber LA NACION, Milei habría decidido cancelar su viaje a Asunción, donde mañana se llevará a cabo la reunión semestral de presidentes del Mercosur. Allí, un día después de verse con Bolsonaro, Milei preveía cruzarse con su par brasileño, el socialdemócrata Luiz Inacio Lula da Silva, enfrentado a Bolsonaro, de vínculo distante con el presidente argentino, y que buscará su reelección.