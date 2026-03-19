A través de una publicación en el Boletín Oficial, este jueves a la madrugada el Gobierno oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de que la administración libertaria criticara, especialmente, la acción del organismo durante la pandemia del Covid-19.

La medida fue publicada en el apartado de Tratados y Convenios Internacionales con la firma del director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego. Allí quedó retratada la fecha en la que la Argentina se incorporó a la OMS (22 de octubre de 1948), el día en el que el Gobierno realizó la denuncia, el 17 de marzo de 2025, y luego, la terminación del acuerdo, este 17 de marzo.

La publicación en el Boletín Oficial

El martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, había anunciado la salida formal de la Argentina como integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Hoy se hace efectivo al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, esta acción se produce un año después de realizada esa comunicación”, informó Quirno.

“Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, dijo el funcionario nacional.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

Pese a la oficialización que ejecutó el Gobierno, la salida del país de la OMS sigue siendo “potencial” para el organismo internacional. De acuerdo con los compromisos establecidos, abandonar la silla como estado miembro en la OMS no basta con un portazo, sino que el proceso es más complejo. La solicitud de salida de la Argentina debe ser tratada por la totalidad de los países durante las asambleas mundiales anuales.

Funcionarios en Ginebra no solo expresaron su “tristeza” por la decisión, sino que anticiparon que la petición de la Casa Rosada se trata de una solicitud que le corresponde tratar a todos los estados miembro durante la próxima Asamblea Mundial de la Salud, en el mes de mayo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general, fue tajante y marcó: “El retiro de la Argentina de la OMS es una pérdida para la Argentina y, también, para el resto del mundo”. Además, advirtió: “La seguridad sanitaria requiere universalidad y eso hará que la Argentina sea menos segura. Eso debe quedar muy claro”.

La decisión del Gobierno

En febrero de 2025, el Gobierno informó que el presidente Milei había tomado la decisión de retirar al país de la OMS, entidad que fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales. Días antes, el mandatario norteamericano Donald Trump había tomado una decisión similar.

En ese momento, la gestión libertaria criticó: “Las cuarentenas [recomendadas por la pandemia del Covid] provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al Estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad. En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno [de Alberto Fernández] que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y pymes a la quiebra y, aun así, nos costó 130.000 vidas”.

El presidente Javier Milei en la ONU Richard Drew - AP

“Hoy, la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además, confirmó su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”, prosiguió en su reclamo el Gobierno.

Para la gestión de Milei, la OMS es uno de los organismos supranacionales que “no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro”.

La relación con la Organización permite coordinar acciones con otras regiones. También recibe asistencia técnica mediante la oficina regional que, en muchos casos, es con el financiamiento de la OMS para ciertos estudios o proyectos.