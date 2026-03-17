La Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, anunció este martes que quedó formalizado el retiro de la Argentina como integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de que el Gobierno criticara, especialmente, la acción del organismo durante la pandemia del Covid-19. “Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, agregó el funcionario del gobierno de Javier Milei.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la OMS al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, esta acción se produce un año después de realizada esa comunicación”, ahondó Quirno. El país se había adhirido a la constitución de la OMS en 1948.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

En febrero de 2025, el Gobierno informó que el presidente Milei había tomado la decisión de retirar al país de la OMS, entidad que fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales. Días antes, el mandatario norteamericano Donald Trump había tomado una decisión similar.

En ese momento, la gestión libertaria criticó: “Las cuarentenas [recomendadas por la pandemia del Covid] provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al Estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad. En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno [de Alberto Fernández] que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y pymes a la quiebra y, aun así, nos costó 130.000 vidas”.

“Hoy, la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además, confirmó su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”, prosiguió en su reclamo el Gobierno.

La Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud. Martial Trezzina - Keystone

Para la gestión de Milei, la OMS es uno de los organismos supranacionales que “no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro”.

La relación con la Organización permite coordinar acciones con otras regiones. También recibe asistencia técnica mediante la oficina regional, que en muchos casos es con el financiamiento de la OMS de ciertos estudios o proyectos.

Críticas a la decisión del Gobierno

Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación, señaló a este medio tras conocer la decisión de Milei: “Salir de la OMS para un país implica estar fuera de las políticas sanitarias globales, marcos regulatorios y el Reglamento Sanitario Internacional, la preparación coordinada para pandemias, las innovaciones; también, ser parte de la agenda sanitaria mundial con alguna influencia mínima”.

Marcelo García Diéguez, exdirector de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación y profesor asociado de la Universidad Nacional del Sur (UNS), opinó ante la decisión oficial que “son muchos los aspectos” por los que “la participación en organismos multilaterales permite poner la voz de nuestro país en contexto”.