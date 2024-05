El Gobierno oficializó la salida de Nicolás Posse y designo a Guillermo Francos como jefe de Gabinete

Escuchar

El Gobierno oficializó la salida de Nicolás Posse como jefe de Gabinete y confirmó a Guillermo Francos como su reemplazante. Así lo publicó en el Boletín Oficial este martes, junto a la renuncia presentada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, un hombre de confianza de Posse.

Milei primero le aceptó la renuncia a Francos como ministro del Interior y elogió su gestión: “Agradécese al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”. Posse, quien fuera el encargado de los equipos técnicos de La Libertad Avanza (LLA), fue despedido con una mayor frialdad. Solo se le agradeció por los servicios prestados, pero no se incluyó la palabra “valiosos”.

El Presidente había definido en reiteradas oportunidades a Posse como su “amigo”. En una entrevista en LN+ en febrero afirmó que quienes más lo “ayudaron” en lo que definió como “un momento muy, muy difícil fueron dos amigos: Nicolás Posse y Guillermo Francos”.

Francos y Posse se conocen hace mucho tiempo. Ambos fueron compañeros en Corporación América, el grupo empresarial liderado por Eduardo Eurnekian en el que ocuparon cargos relevantes. También allí se conocieron con Milei. En un primer comunicado se afirmó que “esta semana se avanzará en una transición ordenada” entre los dos dirigentes, pero luego ese mensaje fue borrado por el Gobierno.

Comunicado de Jefatura de Gabinete.

En el documento eliminado, con la firma de jefatura de Gabinete, se dijo que Posse presentó la renuncia por “diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y tareas encomendadas”. En el comunicado, además, se subrayaba que el ahora exministro “continuará acompañando, como desde el primer día, las ideas de la libertad desde un nuevo rol, que será dado a conocer en los próximos días”.

Aunque el propio Gobierno divulgó de manera oficial que el reemplazante de Francos en Interior será Lisandro Catalán, por ahora le encomendó “la firma del despacho y la resolución de asuntos concernientes al ministerio” a Francos. Es decir, que seguirá estando a cargo al menos de manera interina, “ hasta la designación del nuevo titular de dicha cartera”, según detalló el Boletín.

Según el Gobierno en uno de sus comunicados -el que todavía no borró-, sostuvo que Interior pasará a ser una secretaría que dependerá de jefatura de Gabinete. De confirmarse, será la primera vez en la historia en la que la Argentina no cuente con un Ministerio del Interior. No hay antecedentes en los últimos 170 años.

Milei remarcó que la llegada del exministro del Interior aportará profesionalismo, experiencia y capacidad política. Una de las razones de su designación, además de las ya públicas diferencias que había entre el mandatario y Posse, fue porque el Gobierno considera capaz a Francos de “brindar un mayor volumen político a la jefatura de Gabinete”.

