El Gobierno oficializó nuevos requisitos necesarios para acreditarse como prensa en la Casa Rosada

A través de la resolución 1319/2025 publicada este viernes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó los nuevos criterios obligatorios para la acreditación de medios y periodistas en la Casa Rosada. La medida deroga la disposición anterior de 2024 y busca “ordenar, garantizar la seguridad y promover la pluralidad informativa”.

La medida lleva la firma del vocero presidencial, Manuel Adorni, y dispone un plazo de 30 días hábiles para que los medios y profesionales de la comunicación presenten las solicitudes de acreditación para el período que va desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Las nuevas reglas incluyen un procedimiento detallado para la solicitud de accesos, una declaración jurada obligatoria y una “matriz de evaluación objetiva” que se utilizará para evaluar a los postulantes.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la redefinición del aforo en las salas de prensa Decano Roberto Di Sandro y de conferencias dentro de la Casa Rosada. El Gobierno justifica este punto en la necesidad de garantizar “condiciones de seguridad adecuadas, evitar aglomeraciones y permitir un desarrollo ordenado y eficiente de las actividades oficiales”. Si bien no se especificó en el texto el número exacto de acreditaciones que se otorgarán, se anticipa una selección más estricta.

En paralelo, se refuerzan las facultades de la Subsecretaría de Prensa, que será la nueva autoridad de aplicación del régimen. Este organismo podrá dictar normas complementarias y ejercer el control sobre el cumplimiento de los requisitos.

Desde el Gobierno enfatizaron que la actualización de la normativa busca “asegurar el pleno ejercicio del derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, plural y de interés público, en condiciones de igualdad y transparencia”.

No obstante, aún no se conocen detalles sobre los criterios de evaluación incluidos en la matriz objetiva ni si habrá instancias de apelación ante rechazos. La entrada en vigencia de la resolución es inmediata a partir de su publicación, pero el verdadero impacto se sentirá en las próximas semanas, cuando los medios deban cumplir con el nuevo régimen para no perder su acreditación.