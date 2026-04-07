El Gobierno ofreció una recompensa de hasta $20.000.000 por el exguerrillero chileno Galvarino Apablaza

El Gobierno anunció que entregará una recompensa de hasta $20.000.000 a cambio de información sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, quien se encuentra prófugo desde hace una semana. La fuga del hombre acusado por el asesinato de un senador de su país es una preocupación para José Antonio Kast, que este lunes se reunió con Javier Milei y agradeció el gesto de su par argentino de firmar la extradición del fugitivo.

La medida fue dispuesta este martes a través de la Resolución 302/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo señaló que quienes tengan información útil “sin haber intervenido en los hechos delictuales” pueden comunicarse telefónicamente a la línea 134.

Un mes atrás, cuando José Antonio Kast asumió a la presidencia, Chile le requirió a la Argentina la extradición de Apablaza, en el marco de una orden de captura internacional. El gobierno de Milei, en tanto, tuvo su primer gesto político y firmó el pedido para que el refugiado político vuelva a su país.

Sin embargo, el 31 de marzo, en vísperas de la primera visita de Kast a la Argentina, Interpol y la Justicia allanaron la casa de Apablaza en Moreno, provincia de Buenos Aires, y no lo encontraron. Apablaza tiene 75 años, es integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y, según las últimas informaciones conocidas, viviría en una quinta en el gran Buenos Aires junto a su familia.

Apablaza es un exguerrillero largamente reclamado por Chile por el asesinato en 1991 del senador de la UDI, Jaime Guzmán, detenido por primera vez en 2004 y asilado en el país desde 2010. Llegó a la Argentina durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner en condición de refugiado político.

Al arribar a la Argentina, el gobierno kirchnerista le concedió el estatus de asilado político a través del entonces canciller, Héctor Timerman, y de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Sin embargo, Mauricio Macri se lo revocó en 2017.

Kast visitó a Milei este lunes en la Casa Rosada JUAN MABROMATA - AFP

Así fue que, con el asesoramiento de la Defensoría General de la Nación, Apablaza cuestionó esa decisión administrativa ante la Justicia en el fuero contencioso administrativo federal, y su caso se mantuvo indefinido desde entonces hasta mediados de febrero, cuando la misma Justicia le quitó el asilo político, paso previo ineludible para ordenar su expulsión del país.

Respecto a su situación, el Gobierno expresó en la resolución: “La ejecución de la sentencia de extradición expedida por la Justicia argentina quedó en suspenso durante años, en función de los recursos de apelación y las impugnaciones impetradas por Apablaza en el marco de ese juicio, y el proceso administrativo y judicial cursado ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, en el que se discutió su refugio, de conformidad con lo establecido en la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados”.

“De los autos judiciales de extradición, surge que Apablaza habría dejado de estar a derecho en ese juicio, y como consecuencia de esa inconducta procesal, la Justicia federal ordenó su inmediata detención”, explicó.

Apablaza tiene 75 años Archivo

Tal como tenía previsto, Kast visitó a Milei este lunes en la Casa Rosada, en el marco de una reunión a solas que tuvo un tinte amargo por la fuga de Apablaza. Sin embargo, en una breve conferencia de prensa en la embajada chilena tras el encuentro, el mandatario chileno destacó el compromiso de Milei: “Le agradecimos al Presidente, que ha hecho por este caso mucho más que en años anteriores. Tarde o temprano, el prófugo Apablaza va a rendir cuentas ante la Justicia”.

Por su parte, este lunes, Rodolfo Yanzón, “representante del perseguido político” Apablaza, presentó una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas, en la que solicitó “su inmediata intervención para frenar el ilegal proceso de detención con fines a extradición dictado en su contra en la República Argentina” y declaró que configuraría un “daño irreparable para la víctima”. A su vez, Kast retrucó y le advirtió que en Chile va a recibir un “juicio justo”.