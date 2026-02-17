Reforma laboral: el Gobierno pide a los periodistas que no se “autopongan” en peligro durante la cobertura

El Gobierno difundió este martes un comunicado que le pide a los periodistas que no se “autopongan” en peligro durante la cobertura de la reforma laboral. El Ministerio de Seguridad no solo les asigna una zona “exclusiva” de la que no deberían moverse, sino que sugiere que ni los reporteros gráficos ni los periodistas se coloquen entre las fuerzas de seguridad y focos de violencia.

Y advirtió: “Nuestras fuerzas van a actuar”. Hace casi un año, el fotógrafo Pablo Grillo estaba cubriendo una manifestación en el Congreso cuando un gendarme le disparó de manera “dolosa” -según dictaminó la justicia- un proyectil que le impactó de lleno en la cabeza, lo desplomó y le generó problemas neurológicos.

En ese momento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en un principio que Grillo estaba “detenido” y que era “un militante kirchnerista que trabaja en la Municipalidad de Lanús, con Julián Álvarez”. Lo sostuvo justo cuando el fotógrafo estaba siendo operado. El intendente Álvarez negó que trabajara en el municipio. Sí dijo que militaba en el peronismo.

Ayer, Grillo habló y la responsabilizó a Bullrich. “La quiero ver presa”, sostuvo en una entrevista con el mediolavaca. En esa línea, el fotógrafo dijo que le sorprendió que su caso haya tenido tanta repercusión y afirmó que no ve “justicia”.

“En este caso, para mí es decirle al chabón [el gendarme Héctor Guerrero, quien le disparó] que no puede apuntar a la cabeza con un arma. Y el tipo disparó a la cabeza. Ya de movida arrancamos para atrás. Después, lo que para él es justicia es que estaba recibiendo órdenes, que ‘es verdad’. Por eso, hay que caerle a la Bullrich y es lo que estamos planteando en el proceso judicial”, señaló Grillo.

Estas medidas permiten resguardar la integridad de los periodistas y el buen desarrollo del operativo. Se solicita respetarlas. pic.twitter.com/XGXUw1yWtz — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) February 17, 2026

Bajo este contexto, el ministerio, a cargo hoy de Alejandra Monteoliva, sostuvo en un comunicado que estableció como zona exclusiva el estacionamiento de móviles de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo, la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 a fines de “preservar la integridad física” de aquellos profesionales que realicen coberturas en la zona donde se montará un operativo, dispuesto para los días 18,19 y 20 de febrero.

“Con el objetivo de reducir situaciones de riesgo, se recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad afectado al operativo. Ante hechos de violencia, nuestras fuerzas actuarán”, esgrimieron desde el Ministerio.

“Tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la medida procura prevenir”, concluyeron.

La medida difundida por la cartera de Seguridad se da a casi un año de la agresión sufrida por Grillo y en la víspera del tramiento de la Reforma Laboral en Diputados, luego de los disturbios registrados en la zona durante su debate en el Senado, que derivó en una serie de enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes que culminó con decenas de detenidos y dos denuncias penales- una por parte de Nación y otra de la Ciudad.

Este miércoles se realizará la tradicional marcha por los jubilados y el jueves se trataría en Diputados la reforma laboral, de acuerdo a la intención oficialista. El Gobierno busca a contrarreloj conseguir el aval de los bloques aliados y dialoguistas para avanzar con la sesión, quienes por estas horas presionan para que se incluya la modificación del artículo 44, contenido en el título VII del texto, que reduce el esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador.

En concreto, el texto que se aprobó en el Senado establece que si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo o seis meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se evalúan correcciones para garantizar el cobro del 100% del salario en casos de enfermedades graves. En el Gobierno deslizaron distintas alternativas: desde una aclaración vía decreto reglamentario hasta una ley complementaria, e incluso se mencionó la posibilidad de un veto presidencial que anule el artículo.

Sin embargo, fuentes libertarias involucradas en la negociación y en la redacción del proyecto señalaron a LA NACION que la opción más probable es introducir la modificación directamente en Diputados, alternativa por la que presionan los bloques aliados de Pro, UCR y Provincias Unidas. De concretarse, el texto debería regresar al Senado para su ratificación.