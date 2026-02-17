Pablo Grillo culpó a Patricia Bullrich por los daños que sufrió: “La quiero ver presa”

A casi un año de haber sido baleado por un gendarme durante una protesta en el Congreso, el fotógrafo Pablo Grillo habló por primera vez en una entrevista sobre aquel momento y responsabilizó por el hecho a la senadora Patricia Bullrich, que entonces era ministra de Seguridad y se encontraba al frente de la coordinación de las fuerzas federales. “La quiero ver presa”, dijo en una entrevista.

Grillo recibe tratamientos en el hospital neurológico Rocca. Tiene permitido visitar a su familia de manera gradual.

En marzo, un gendarme le disparó de manera horizontal con un cartucho de gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza y lo desplomó. El gendarme fue procesado por la jueza María Servini de Cubría, porque consideró “doloso” el accionar del uniformado, por la forma en que tiró.

“Creo que para fines de febrero ya me dan el alta. Falta, un poquito más. Yo estoy bien, con ganas de que me den el alta. Esto cansa un poco. No puedo ir a ver a mis amigos, pero si les mando mensajes, obvio que vienen”, expresó Grillo en diálogo con el medio lavaca.

A su vez, Grillo recordó a Diego Armando Maradona y se preguntó cómo hubiese reaccionado el histórico exjugador a su caso: “Hay que aferrarse a lo que decía el Diego, lo re extraño. Y pienso qué hubiera dicho sobre mi caso, porque lo primero que uno hacía era buscar a ver qué decía él. Hubiera mandado a la con... de su madre el operativo, a Bullrich, a los gendarmes y, por último, hubiese dicho mi nombre. Bien a lo último”.

En esta línea, durante un tramo de la entrevista, su padre, Fabián, comentó que la expresidenta Cristina Kirchner se comunicó con él cuando el fotógrafo iniciaba su internación, a lo que exclamó: “¿Cristina Kirchner? ¿Cómo no me contaste?“.

El padre de Pablo Grillo pidió justicia por su hijo Nicolas Suárez

Su padre contó que la exvicepresidenta lo llamó triste y enojada y Grillo contestó: “[Ricardo] Mollo -músico que también se pronunció sobre su caso, Bochini, Cristina y Diego, desde algún lado”.

Respecto a lo que vivió este tiempo, Grillo sostuvo que le sorprende que su caso haya tenido tanta repercusión y afirmó que no ve “justicia”. “Es para discutir qué es para vos y qué es para mi, porque es relativa”, dijo y explicó: “En este caso, para mí es decirle al chabón [el gendarme Héctor Guerrero, quien le disparó] que no puede apuntar a la cabeza con un arma. Y el tipo disparó a la cabeza. Ya de movida arrancamos para atrás. Después, lo que para él es justicia es que estaba recibiendo órdenes, que ‘es verdad’. Por eso, hay que caerle a la Bullrich y es lo que estamos planteando en el proceso judicial”.

“Él podría haber apuntado para arriba. La onda es que tienen que ir presos los dos. A Bullrich yo la quiero ver presa. A él, meterlo preso y que no pueda agarrar más un arma”, remató.

En tanto, Grillo señaló por qué cree que uno de los gendarmes de la manifestación del 12 de marzo de 2025 le disparó a un fotógrafo y aseguró: “Buscaban que no registremos. Que nos dé miedo y la próxima no vayamos. Pero vamos a ir con más ganas. La próxima voy a ir con tres cámaras: voy a estar con una así -como la que tenía aquel día-, otra disparando automático y una GoPro que filme todo”.

Este domingo, el fotógrafo reapareció públicamente a través de las redes sociales de Justicia por Pablo Grillo y, mediante un video, mostró cómo lleva su recuperación y se dirigió directamente a la exministra: “Qué decirte, Bullrich, que sos una re compañera. Te hago los dedos en ‘V’. Estamos acá, en el barrio. Estoy con la cabeza intacta”.

El 2 de febrero, Grillo visitó su casa por primera vez tras casi once meses de internación y su padre manifestó a LA NACION: “Comimos pastas y la pasó bárbaro”. “Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia”, dijo, además, su hermano, Emiliano.

El fotoperiodista debe continuar con su recuperación, la cual se espera que termine a finales de febrero. Durante la agresión del 12 de marzo de 2025, Grillo sufrió graves heridas en el cráneo y debió ser internado inicialmente en el hospital Ramos Mejía y luego en el hospital neurológico Manuel Rocca, desde septiembre.

Por su parte, el cabo de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, identificado como autor del disparo, fue procesado por la jueza federal María Servini por el delito de abuso de armas agravado y, en diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento por unanimidad.