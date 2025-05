El Gobierno pone en duda el tratamiento de la ley de Ficha Limpia en el Senado

Todo está listo para que el miércoles, y luego de varias dilaciones, el Senado trate el proyecto de Ficha Limpia, resistido por el kirchnerismo y que impide presentarse a elecciones y ser electos a aquellos condenados en segunda instancia judicial.

De todos modos, y más allá de que la convocatoria a la sesión ya fue oficialmente convocada, desde el gobierno de Javier Milei sembraron algunas dudas sobre la presencia del oficialismo en la sesión.

“No nos gusta perder a nada. Y si no hay certeza de tener el número, sólo un estúpido convocaría a la sesión”, dijeron hoy, tajantes, muy cerca del jefe del Estado, en una mañana en la que el Presidente llegó pasadas las 9 a Balcarce 50.

Hace dos semanas, y en consonancia con el kirchnerismo-que considera el proyecto de Ficha Limpia como un ataque directo a las ambiciones electorales de la expresidenta Cristina Kirchner-, el oficialismo en el Senado aplazó el tratamiento del proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados. Tras el último aplazamiento, surgieron entonces sospechas de un pacto no escrito entre el Gobierno y los leales a la expresidenta, que quedaría fuera de la cita electoral nacional de este año, en caso de aprobarse la norma.

Como informó LA NACION, la insistencia de la oposición dialoguista en la Cámara alta impulsó el tratamiento del proyecto este miércoles. Cuando faltan dos días para la sesión, convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, desde el Poder Ejecutivo renacieron las dudas sobre su tratamiento efectivo, horas después de que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, fuera enfático al afirmar, en entrevistas radiales, que “están los votos para aprobar (la ley). Ya no quedan dudas”. En off the record, otros altos funcionarios nacionales también expresaron su confianza en la aprobación de la norma, otra muestra de la falta de unanimidad que hoy reina en el oficialismo, en relación a “sacar de la cancha” a la expresidenta.

Con 34 senadores kirchneristas en contra de la aprobación de la norma, los 38 senadores restantes (del radicalismo, Pro, partidos provinciales y un puñado de libertarios) levantarían su mano para convertir en ley el proyecto, una banca más que el mínimo de 37 necesario para tener quorum y comenzar a sesionar. A escasos días de las elecciones porteñas del domingo 18, y con el Pro incluyendo la Ficha Limpia como uno de sus principales caballitos de batalla de campaña, fuentes oficiales no descartaron una nueva postergación.

Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario en el Senado y cercano al asesor todoterreno Santiago Caputo, fue quien el 22 del mes pasado solicitó en plena sesión la postergación del debate, horas después del fallecimiento del papa Francisco, y con el argumento de no tratar un tema conflictivo en un momento de duelo nacional por el deceso del Santo Padre.

El kirchnerismo estuvo entonces de acuerdo con dejar el debate para este miércoles, y se mantendría firme y cohesionado en su rechazo a la norma, que no le impediría a Cristina Kirchner ser candidata a diputada provincial en las elecciones bonaerenses de septiembre próximo-una de las opciones que se barajan en las últimas semanas-pero sí vetaría su postulación a diputada nacional en los comicios de octubre.

La Ficha Limpia está vigente en algunas provincias, como Jujuy y Santa Fe, pero está lejos de ser tratada en la Legislatura bonaerense.

Modificar el proyecto, y que éste vuelva a Diputados, es otra de las opciones con la que cuentan quienes pretenden dilatar la sanción de la iniciativa, aprobada por Diputados el 12 de febrero pasado, con 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones.

La norma, según los considerando del proyecto, “propone una serie de modificaciones normativas tendientes a impedir que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por un delito de corrupción puedan ser candidatos para cargos electivos nacionales u ocupar diferentes cargos en el ámbito de la Administración Pública Nacional”. La expresidenta Cristina Kirchner fue condenada seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, sentencia confirmada en noviembre pasado por la Cámara Federal de Casación.