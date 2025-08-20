El Gobierno reaccionó a la sesión por los vetos de Milei en Diputados y les mandó un mensaje a los gobernadores

En la previa a la sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición buscará revertir los vetos del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó contra la convocatoria especial, consideró que el Congreso “se excede en sus funciones” al solicitarla y le envió un mensaje a los gobernadores que se mostraron dubitativos sobre apoyar o no la discrecionalidad presidencial.

“Son proyectos que no tienen dictamen de comisión, con lo cual necesitan dos tercios para tratarlos y después dos tercios para poder insistir. Después del veto que dictó Milei con una fundamentación de casi 30 páginas, ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio“, consideró Francos este miércoles por la mañana.

Así, en diálogo con Radio Mitre, el funcionario mileísta consideró que los diputados de la oposición buscan una “sanción absolutamente política” en el marco de las elecciones de los próximos meses. “Como ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular quieren horadarlo. Si quieren tratar esto sin análisis serio, allá ellos. Tendrán que enfrentarse a la realidad", adelantó.

Guillermo Francos. Ricardo Pristupluk - LA NACION

En este marco, se refirió a la importancia del apoyo de los gobernadores provinciales con el veto a la ley que dispone un aumento en los ingresos jubilatorios y a la que declara la emergencia en discapacidad. “Estamos tratando de convencer a la mayoría del parlamento del daño que hace insistir con estas leyes sin tener en cuenta el impacto que tiene porque no hay recursos”, lamentó el jefe de Gabinete y sumó: “Muchos gobernadores entienden y apoyan que este es el único gobierno que encaró la campaña sin ‘plan platita’; fuimos absolutamente responsables”.

“Entiendo que son temas que tienen enorme sensibilidad y piensan que pueden solucionarse. Que vengan y vean cuáles son los recursos y gastos, o que cedan parte de la coparticipación federal que reciben las provincias y digan ‘con esto aportamos para pagar mayores fondos a los servicios de discapacidad’. Que vengan, que aporten y digan ‘nosotros colaboramos con esto’“, desafió.

Y añadió: “Son todos temas que demandan gastos y que, si vamos a ser absolutamente legalistas, deberían estar en el presupuesto. El Legislativo no puede decirle al Ejecutivo: ‘Che, gastá esto’. El Congreso se excede en sus funciones. Además, no tenemos presupuesto para esto porque no emitimos; si no, volvemos a la etapa del kirchnerismo en donde todo se soluciona con dinero imaginario".

La sesión en Diputados.

Para cerrar, Francos reiteró que desde el Gobierno “no se emite un solo peso” desde que el Presidente anunció que quedaba la base monetaria actual y que ese es el motivo principal por el que rechazan los aumentos. “No hay mayor crueldad para los sectores carentes que la inflación. Nosotros bajamos la pobreza al 30% cuando veníamos del 53%. Eso es crueldad, tener esa inflación del 1 y medio por ciento diario", consideró.

“No digo que estoy convencido o no de que se vayan a aprobar los vetos, pero trabajamos para intentar que ese tercio entienda que esto es una política del gobierno que en el corto plazo puede parecer dura para algunos sectores, pero en el medio y largo plazo es buena para todo el país", terminó.

La oposición busca dar de baja el veto de Milei

La sesión en Diputados está convocada a las 12 con un temario extenso en el que se discutirán nueve temas en un esquema configurado que incluye la insistencia al veto de Milei a la emergencia en discapacidad; el sostenimiento del aumento jubilatorio de 7,2%; la comisión investigadora del caso $LIBRA; una nueva moratoria previsional; el veto al fondo de emergencia de $200.000 millones para reconstruir y asistir a los damnificados en Bahía Blanca; entre otros.

Sobre este último punto los números son inciertos. De los 153 diputados que acompañaron la iniciativa en su primera votación, 15 pertenecen a Pro y difícilmente repitan el gesto tras el acuerdo electoral con los libertarios. En cuanto a la emergencia en discapacidad, la oposición estuvo a un voto de sancionarla con dos tercios: obtuvo 148 a favor frente a 71 rechazos y 3 abstenciones. El margen luce favorable: varias ausencias claves de ese día -incluidos dos diputados de UP, dos del MID de Oscar Zago y dos radicales de Democracia- ya anticiparon que esta vez jugarán con la oposición. El oficialismo llega debilitado.

El temario también incluye las dos iniciativas que unieron a los 24 gobernadores: coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional y lo recaudado por el impuesto a los combustibles, además de eliminar fideicomisos. Ya cuentan con media sanción del Senado y podrían convertirse en ley de inmediato.