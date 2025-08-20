LA NACION
en vivo

Sesión en Diputados, en vivo: votan los vetos de Javier Milei y otros proyectos hoy, miércoles 20 de agosto

El minuto a minuto de lo que pase durante una jornada marcada por una importante sesión y las últimas novedades sobre los diferentes proyectos

La Cámara de Diputados tendrá una sesión en la que se debatirán proyectos que pueden ser un hito en lo que va de presidencia de Javier Milei
La Cámara de Diputados tendrá una sesión en la que se debatirán proyectos que pueden ser un hito en lo que va de presidencia de Javier Milei

Diputados debatirá nueve proyectos y la oposición buscará revertir vetos de Milei

La sesión en Diputados está convocada a las 12 con un temario extenso: se discutirán nueve temas en un esquema configurado para sostener el desafío opositor hasta el final. Los puntos serán los siguientes:

1. La insistencia al veto de Milei a la emergencia en discapacidad, que actualiza los aranceles del sistema de prestaciones y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio.

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos levantó el embargo de los fondos y Hayden Davis podría transferirlos a la Argentina

Hugo Alconada Mon

La Justicia federal de Estados Unidos levantó el embargo de fondos vinculados a la criptomoneda $LIBRA y habilitó al “empresario” Hayden Mark Davis a disponer de una billetera virtual que contiene 500 millones de tokens para que los transfiera de inmediato al proyecto “Viva la Libertad”, en la Argentina.

La cotización de mercado de esos 500 millones de tokens es, hoy, cercana a 0, pero le permitirían al CEO de la firma Kelsier Ventures argumentar ante la Justicia argentina que nunca buscó estafar a los inversores que compraron esa “memecoin” en las horas que siguieron al posteo del presidente Javier Milei en la red social X, el 14 de febrero pasado.

Hayden Davis
Hayden DavisCaptura de pantalla

La UCR implosionó en el cierre de listas y sus referentes se enfrentarán en la ciudad y la provincia

El cierre de listas para los comicios nacionales del 26 de octubre profundizó las diferencias internas en la Unión Cívica Radical y generó a una implosión del partido en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En territorio porteño, las negociaciones por la definición de candidaturas sellaron el divorcio definitivo entre Facundo Manes y Martín Lousteau, titular del partido nacional y dirigente de Evolución. En la provincia, la corriente que responde a Lousteau también rompió con la conducción del radicalismo bonaerense.

La presentación de alianzas del pasado 7 de agosto ya había dejado en evidencia la dificultad del radicalismo para acordar una estrategia común para todo el territorio nacional: mientras en tres provincias se presentarán en conjunto con La Libertad Avanza, en la mayoría de los distritos había decidido integrar coaliciones de centro, alejadas tanto del oficialismo nacional como del kirchnerismo. Este era el caso de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde, este fin de semana, el cierre de listas reveló nuevas fracturas internas.

Facundo Manes y Martín Lousteau
Facundo Manes y Martín Lousteau Collage

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. La Justicia declaró inválido el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad
    1

    Por “arbitrario”, la Justicia declaró inválido el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad

  2. Un funcionario de Espinoza se quejó por la falta de candidatos de La Matanza en la boleta de Fuerza Patria
    2

    Un funcionario de Espinoza se quejó por la falta de candidatos de La Matanza en la boleta de Fuerza Patria

  3. Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño
    3

    Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño

  4. El Gobierno y un mezquino reparto de lugares en las listas para los aliados del oficialismo
    4

    El Gobierno y un mezquino reparto de lugares en las listas para los aliados del oficialismo

Cargando banners ...