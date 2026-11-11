El Gobierno rechazó la decisión de Irán de declarar a la Armada y a la Fuerza Aérea como “organizaciones terroristas”

El Gobierno rechazó este miércoles mediante un comunicado la decisión de Irán de declarar a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas organizaciones terroristas, sostuvo que la medida “carece de todo fundamento” y afirmó que se trata de una “acusación inadmisible”.

“Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía nacional, que desarrollan sus funciones con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”, expresó Cancillería mediante un comunicado.

A su vez, recordó que la Justicia argentina le atribuyó responsabilidad a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994 y afirmó que el régimen continúa “sin cooperar” con la Justicia local.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán Getty Images

“No cumple las órdenes internacionales de detención vigentes y ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por nuestros tribunales. Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, aseveró la Cancillería sobre Irán.

Además, el Gobierno le exigió a ese país que “coopere plenamente” y ponga a disposición de los tribunales argentinos a los acusados.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la memoria de las víctimas y con la búsqueda de justicia, expresa su solidaridad con las víctimas, sus familiares y la comunidad judía argentina, y ratifica su rechazo a toda forma de terrorismo”, cerró.

La decisión de Irán

La resolución de Cancillería se dio horas después de que Irán declarara oficialmente a la Armada y la Fuerza Aérea argentina organizaciones terroristas en el marco del “principio de reciprocidad”.

A su vez, la decisión iraní se dio en respuesta a la medida del presidente Javier Milei de declarar a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, como “organización terrorista”, lo que permite aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas” contra ese cuerpo militar.

Miembros de la Guardia Revolucionaria en Teherán en 2018 the-new-york-times-12354

En ese marco, y ante el principio de reciprocidad, Irán declaró terrorista a las fuerzas argentinas en virtud de una ley sancionada en 2019.

“El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.

Respuestas de Bullrich y Petri

Una de las primeras funcionarias en criticar la decisión de Irán fue la exministra de Seguridad y actual jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

“Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos. Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, enumeró Bullrich.

El mensaje de Bullrich en redes tras la medida de Irán

Por su parte, Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado, señaló que la Argentina no se iba a dejar amedrentar y menos aún “si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina”.

“Vamos a seguir luchando para obtener justicia y vamos a seguir condenando a Irán y a sus proxy terroristas. Frente al terrorismo, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad. Nuestras fuerzas armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Iran no hace más que confirmar que con Milei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad”, agregó.