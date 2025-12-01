El Gobierno reclamó en La Haya la “detención” de Maduro y otros dirigentes del chavismo

En una nueva embestida contra el gobierno de Nicolás Maduro, ofensiva encabezada por el presidente norteamericano Donald Trump, el gobierno de Javier Milei solicitó acciones “inmediatas” y detenciones de los principales dirigentes del gobierno, en contra de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, hoy asediada por aire y mar por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

“La situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata”, afirmó Diego Emilio Sadofschi, diplomático argentino y representante ante la asamblea de estados parte del Estatuto de Roma, en La Haya, Países Bajos.

“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad, que perpetra el régimen venezolano, requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra sus principales responsables”, destacó Sadofschi, en línea con las duras críticas que el gobierno de Javier Milei viene haciendo al régimen chavista.

Desde la Casa Rosada, altas fuentes del Gobierno ejemplificaron su apoyo a la ofensiva de Trump, que tiene cerrado el espacio aéreo venezolano desde agosto pasado, más un portaaviones y navíos para desembarco a modo de amenaza contra Maduro.

“Estamos a favor de terminar con la dictadura, incluida la fuerza”, destacó un incondicional del Presidente, quien a modo de ironía destacó que “hay que priorizar la paz, pero a la vez prepararse para la guerra”.

Los vínculos entre ambos gobiernos se tensaron al máximo luego de las críticas de Milei a las elecciones de 2024 en Venezuela, en las que Maduro se adjudicó la victoria y la oposición denunció fraude. “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, escribió Milei en las horas que siguieron a los comicios.

Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.… — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

Luego de que el gobierno argentino reconociera a Edmundo González Urrutia como ganador de esa elección, Maduro ordenó la expulsión del personal diplomático argentino que quedaba en Caracas. Quedaron en la residencia argentina en esa ciudad siete opositores al régimen, asilados, que finalmente fueron liberados este año.

Para colmo de males, en diciembre pasado el régimen de Maduro detuvo al gendarme argentino Nahuel Gallo, acusado de participar en un “complot” para liberar a los dirigentes asilados. “No hemos dejado un solo día, un solo día -se va a cumplir un año el 8- de trabajar para ver cómo podemos traer a Nahuel Gallo. No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa este lunes en Casa Rosada.

Atento a la posibilidad de construir una mayoría liberal en el continente, Milei tomó partido -al igual que Trump-por el candidato presidencial de la derecha en Honduras, Nasry Asfura, y contra el gobierno de Xiomara Castro, uno de los aliados de Maduro en el continente americano. “Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras”, escribió Milei el viernes en la red social X. En el lento conteo de votos de las elecciones del domingo, Asfura viene ganando con una leve ventaja sobre el otro candidato de la derecha hondureña, Salvador Nasralla, dejando a Rixi Moncada, la candidata oficialista, en tercer lugar.