¿Y si Adorni decidiera irse?

No se trata solo de una pregunta retórica. Es una hipótesis que tiene sentido, si se analiza lo que pasó en las últimas horas.

El viernes, en la apertura de la reunión de gabinete, Milei impuso su decisión de sostenerlo contra viento y marea. No me consta que haya dicho: “Prefiero perder la elección antes que echarlo”.

Sí me consta que volvió a usar el argumento de que no va a entregar a alguien que considera honesto “en el altar de los egos de los periodistas de la argentina”.

Una vez que Milei terminó, Patricia Bullrich intentó abrir el debate. Sin embargo, el Presidente la interrumpió y anunció que se iba.

Antes de despedirse, aclaró que podían debatir todo lo que quisieran, pero que la decisión política de bancar al jefe de gabinete ya estaba tomada.

Entonces, Adorni habló primero:

si alguien no está de acuerdo con la decisión del Presidente, ya sabe lo que tiene que hacer.

Sin embargo, Bullrich le volvió a pedir a Adorni que se apurara a presentar la declaración jurada. Le dijo que no tenía sentido demorarla más. Opinó que le estaba produciendo al Gobierno un desgaste innecesario.

Adorni le respondió que no se preocupara, que la presentará mucho antes del 31 de julio, el día en que vence la última prórroga.

Todos entendieron que la haría pública a fin de este mes.

El mismo viernes, entre las 20 y las 21, Milei habló, por teléfono, pero a calzón quitado, con alguien a quien dice respetar, a pesar de que, con respecto a Adorni, no piensan lo mismo. Incluso anticipó cómo reaccionaría frente a la hipótesis de que fuera el funcionario quien le ofreciera su renuncia indeclinable.

-Así como yo no obligo nunca a nadie a hacer lo que no quiere, tampoco podría obligarlo a no hacer lo que quiere.

El Presidente aprovechó, para diferenciar, desde su perspectiva, lo que sucedió con José Luis Espert.

Fue muy parecido a lo que nos dijo a Esteban Trebucq y a mí, en la conversación telefónica del miércoles pasado. Es decir: que la renuncia no había sido una decisión suya, sino del propio Espert, porque no quería ni podía convertirse en un candidato mudo.

Las opiniones y las conclusiones son libres. Y las del Presidente, en casi todos los casos, tienen un peso específico mayor. Pero Milei no es ingenuo ni come vidrio. Y Karina Milei, tampoco.

El Presidente dice, por ejemplo: “Este mal momento pasará, no hay que desesperar”.

Milei cree:

que Adorni va a terminar de presentar los números concretos, para disipar todas las dudas.

que ni el caso Adorni ni el mal humor social por la economía están alcanzando para bajarlo del podio de los dirigentes más votados.

que falta mucho para las elecciones del año que viene.

que así como su imagen cayó fuerte, desde diciembre hasta ahora, se irá recuperando a medida que inflación siga bajando y la economía empiece a crecer.

Milei también siente que el tan meneado círculo rojo no termina de entender los cambios irreversibles que, según él, ya produjo el nuevo modelo económico y político. En la intimidad, destaca dos hechos:

1) La decisión de Paolo Rocca de renunciar como CEO de Tenaris, después de perder la última licitación para la obra civil de Southern Energy, el consorcio de petroleras locales que están construyendo el ducto que permitirá exportar gas de la cuenca neuquina, desde un puerto de Río Negro.

2) El retiro silencioso de Javier Madanes Quintanilla después del cierre de Fate.

El diagnóstico de Patricia Bulrich sobre el caso Adorni es diametralmente opuesto al de Milei. Esto es lo que piensa la senadora:

“Lo que sucede con Adorni no es por culpa del 95 por ciento de los periodistas. Los hechos ya están en sede judicial.”

“Yo no le estoy exigiendo a Manuel la renuncia. Estoy pidiendo que terminemos, cuanto antes, con esta situación insoportable”.

“La declaración del contratista ante el fiscal cambió todo. No es suficiente decir que mintió. Tiene que mostrar cómo mintió”.

“El otro día, en la calle, me decían: ´nosotros creímos en ustedes. ¿para qué estamos haciendo semejante esfuerzo?´. A a la gente le da bronca ver cómo, aparentemente, alguien que antes no tenía ese nivel de gastos, ahora, desde que está en el Gobierno, los hace todos juntos”.

“Estamos a punto de romper el contrato que hicimos con los argentinos. Nosotros vinimos a sacar y limpiar todo lo sucio y lo oscuro, y esta demora empieza a resultar inexplicable”.

El tono que utiliza Bullrich, en público, es muy parecido al que usó, en su momento, para justificar la salida de Espert.

Hasta hace minutos, Milei seguía sosteniendo que no le molesta ni lo enoja el pedido de Bullrich. Es más: insistía con la idea de que ella era su candidata para la jefatura de gobierno de la ciudad, así como Diego Santilli era su candidato para gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Karina Milei, en cambio, siempre es una incógnita. Para empezar, a diferencia de su hermano, parece menos impulsiva y emocional. Para seguir, tiene como prioridad absoluta garantizar la reelección del presidente.

La secretaria general de la presidencia habla poco y decide mucho. Puede tener profundas diferencias con Santiago Caputo, pero no las exacerba porque sabe que, en este contexto, sería suicida.

Tampoco desconfía ni le sorprende lo de Patricia Bullrich. Ella entiende que se trata de una socia política, y no de una incondicional.

Karina Milei espera con ansiedad que Adorni les “tape la boca a todos”, pero, si el jefe de gabinete no lo llega a lograr, puesta entre la espada y la pared, no sorprendería que, llegado el momento, lo invite a dar un paso al costado.

Y, en ese caso, Adorni, ¿cómo se podría negar, si repitió, una y mil veces, que ayudará al Gobierno desde el lugar en que el Presidente lo considere más útil?

No es información, es una simple deducción. Podría ser uno de los finales posibles. Así, las buenas noticias económicas no quedarán tapadas por este escándalo sin fin. O volverían a la primera plana otras mega causas de corrupción, como las coimas con el dólar oficial mientras tenía vigencia el cepo.

A propósito: se trata de una investigación que ya no cuenta con secreto de sumario. Un expediente en el que se repiten los nombres de Elías Piccirillo, ex de Jessica Cirio, Francisco Hauque y Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, mientras se omiten, por ahora, los de Matías tombolini, Miguel Angel Pesce y Sergio Massa.