El Gobierno reintegró los fondos de los impuestos a las provincias

Son los recursos de IVA y Ganancias que ordenó devolver la Corte

Marcelo Veneranda 24 de octubre de 2019

La Casa Rosada giró a 15 provincias beneficiadas por un fallo de la Corte los fondos coparticipables que habían sido afectados por la eliminación del IVA en algunos alimentos y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Así lo indicaron a LA NACION en el Ministerio de Hacienda. Agregaron que el Gobierno reintegrará también los fondos a los ocho distritos que no se presentaron ante el máximo tribunal.

Según fuentes oficiales, la Nación ya ordenó el giro de los fondos afectados por la baja de la recaudación que resultó de los decretos 561/19 y el 567/19 a las 15 provincias que reclamaron a la Corte. El pago del retroactivo, indicaron, contempló los recursos afectados desde la puesta en marcha de ambos decretos hasta anteayer. A partir de ayer y en adelante, los recursos afectados comenzaron a girarse de manera automática.

Según informó ayer Clarín, el Gobierno le informó la decisión a la Corte el martes, a través de una carta firmada por el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda, Hugo Medina. "Pongo en conocimiento que el Estado nacional ha puesto en marcha las medidas necesarias para el inmediato cumplimiento de la medida cautelar", señaló.

Los decretos 561/19 y el 567/19 fueron anunciados por Mauricio Macri como medidas de alivio económico luego de la derrota de las PASO y la posterior devaluación del peso, que activó una nueva escalada inflacionaria. Los gobernadores cuestionaron esos decretos porque afectaban recursos propios ya contemplados en sus presupuestos. Pero también porque, de fondo, implicaban que Macri hiciera "campaña" con fondos que pertenecen a las provincias.

El 1º de octubre, y por mayoría, la Corte falló en favor de las provincias. Sostuvo que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos que les corresponden a ellas. La Corte no suspendió los decretos, sino "ordenó que los efectos fiscales de la aplicación" de esas normas "sean asumidos con recursos propios del Estado nacional sin afectar la coparticipación". Votaron por las medidas cautelares Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, votó en disidencia. Elena Highton no votó.

Luego, la misma mayoría rechazó un pedido de la Casa Rosada para que el tribunal aclarara los alcances del fallo original. Además de rechazar el pedido de aclaratoria, la Corte se negó a celebrar la audiencia pública con las provincias que había pedido el Gobierno.

Las provincias beneficiadas fueron Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, todas gobernadas por la oposición.