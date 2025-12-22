Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Solo en Off | Scioli, Lavagna y la pelea libertaria menos pensada por los dólares de los turistas
Acostumbrado a derrochar optimismo “con fe y esperanza”, el hoy secretario de Turismo y Ambiente Daniel Scioli dio días atrás un impensado portazo, que hizo ruido en el universo libertario. Se trata de la decisión de no financiar más, a partir del primer día de 2026, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), a cargo del Indec que conduce Marco Lavagna.
No se trata, por cierto, de un tema menor, ya que los $500 millones que demandaban ambos estudios eran contante y sonante aportado por la secretaría que comanda Scioli, hoy bajo la órbita de la poderosa Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni. Como suele suceder en los divorcios políticos, cada parte tiene sus razones, con viejos pleitos del peronismo y la sensible baja en la cantidad de turistas que llegan al país en comparación con los argentinos que se van al exterior como importantes datos de contexto.
Cristina Kirchner sigue internada y le darían el alta este lunes, tras la operación por una apendicitis
La expresidenta Cristina Kirchner permaneció este domingo internada en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, con los cuidados necesarios tras la operación a la que fue sometida el sábado a raíz de un cuadro de apendicitis. La titular del PJ no recibiría el alta médica hasta el lunes, indicaron fuentes de su entorno a LA NACION.
Por ende, sus partidarios suspendieron una concentración que tenían prevista para este domingo en las inmediaciones de San José 1111, el departamento donde la expresidenta cumple su prisión domiciliaria tras haber sido condenada en la causa Vialidad. “Ese encuentro fue pospuesto”, afirmaron las fuentes consultadas.
Guerra declarada: Ritondo presentó un amparo en la Justicia para frenar la designación de los auditores de la AGN
Cristian Ritondo formalizó el conflicto político y judicial que había anticipado en el recinto. El jefe del bloque Pro en Diputados presentó el sábado una acción de amparo contra la Cámara baja para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del procedimiento mediante el cual se designó a tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este lunes se conocerá qué juzgado tomará el caso.
El planteo judicial es la consecuencia directa de la sesión maratónica que comenzó el miércoles y concluyó el jueves de madrugada, cuando una maniobra coordinada entre el oficialismo y el kirchnerismo dejó a Pro fuera del organismo de control externo más sensible del Estado.
Presupuesto: el Gobierno vuelve a chocar con la negativa de sus aliados a introducir cambios en el capítulo que rechazó Diputados
El Gobierno parece no encontrarle salida al atolladero en el que quedó atrapado luego de que la oposición le eliminará el Capítulo XI completo del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que contenía la derogación de las leyes de financiamiento universidades y de la emergencia en discapacidad.
En una reunión con jefes de bloque de la Cámara alta celebrada esta tarde de manera virtual, la nueva líder del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a fracasar en su intento de dar marcha atrás con la eliminación del capítulo dispuesto por la Cámara baja.
Según un sector del Gobierno, la decisión adoptada por Diputados en la madrugada del jueves rompe con el equilibrio fiscal impuesto como credo sagrado por el presidente Javier Milei.
Milei dijo que no vetará la ley de presupuesto y anticipó que “acomodará” las partidas para mantener el déficit cero
El presidente Javier Milei anticipó este domingo por la noche que no vetará la ley de Presupuesto 2026, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el Capítulo XI del proyecto, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Ese apartado fue desestimado el miércoles pasado, durante la sesión maratónica en la Cámara baja, donde la iniciativa obtuvo media sanción.
En diálogo con Luis Majul en el programa La Cornisa, que se emite por LN+, el mandatario aseguró que “acomodará” las partidas necesarias para sostener el objetivo de déficit cero y descartó, además, la posibilidad de avanzar con subas de impuestos. “El presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, reforzó.
