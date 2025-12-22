Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Acostumbrado a derrochar optimismo “con fe y esperanza”, el hoy secretario de Turismo y Ambiente Daniel Scioli dio días atrás un impensado portazo, que hizo ruido en el universo libertario. Se trata de la decisión de no financiar más, a partir del primer día de 2026, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), a cargo del Indec que conduce Marco Lavagna.

No se trata, por cierto, de un tema menor, ya que los $500 millones que demandaban ambos estudios eran contante y sonante aportado por la secretaría que comanda Scioli, hoy bajo la órbita de la poderosa Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni. Como suele suceder en los divorcios políticos, cada parte tiene sus razones, con viejos pleitos del peronismo y la sensible baja en la cantidad de turistas que llegan al país en comparación con los argentinos que se van al exterior como importantes datos de contexto.