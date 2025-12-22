El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que 2026 será el mejor año en décadas y auguró un “boom” de inversiones.

“2026 será el mejor año de la economía en décadas: no solo por el alto crecimiento impulsado por inversión , sino porque será crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas, lo que lo hace sostenible”, escribió en X.

En el posteo Daza además sostuvo que en las comicios legislativos de octubre la población ratificó “de manera contundente” que quiere continuar “por el sendero de reformas” liderado por el presidente Javier Milei.

Gran artículo de @dreidel1, muy relevante para el boom de inversión que se viene en 2026.



La elección legislativa de 2025 era un umbral clave de información.



Esperar su resultado tenía un alto valor informativo.



La población ratificó de manera contundente que quiere continuar… https://t.co/H1w2pR6hSS — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) December 21, 2025

“A partir de ahora, en muchos proyectos, esperar tiene más costos que beneficios. Muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando”, indicó.

Sus declaraciones optimistas surgieron a raíz de un comentario sobre un artículo del presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, publicado en Clarín, en el que cuenta los entretelones de la charla entre el Presidente Javier Milei y el premio Nobel de Economía Robert Merton en la Quinta de Olivos días atrás. En la promoción del artículo en la misma red social, Rediel destacó “el coraje y método” con el que el actual gobierno diseña políticas de estado.

Asimismo, Daza recomendó la lectura del artículo de Reidel: “Muy relevante para el boom de inversión que se viene en 2026”. Horas después, el viceministro volvió a citar el posteo para resaltar el “capital humano realmente excepcional” de la Argentina.

“Es único, a nivel mundial, tener un Presidente que no solamente comprende, sino que ha utilizado el enfoque de opciones reales para evaluar proyectos de inversión. Reidel no menciona que él fue alumno en Harvard de Bob Merton y luego su socio. Merton es considerado el padre de las finanzas cuantitativas modernas. Para quienes no son expertos en finanzas, basta una referencia: en palabras de Paul Samuelson, Premio Nobel 1970: ‘Bob Merton es a las finanzas lo que Isaac Newton fue a la física’”, manifestó.

Su rol en el gobierno de Kast

Tras la visita de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, a la Argentina, surgieron versiones la semana pasada de que el flamante mandatario le había ofrecido a Daza ser el titular de la cartera económica en su país. Horas después, el secretario de política económica del gobierno argentino confirmó la propuesta pero no aseguró si se va a ir o no, sino que dejó la puerta abierta a cualquier opción.

Daza asistió el martes pasado al programa Las Tres Anclas, del canal de streaming libertario Carajo, junto con Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí, el propagandista “Gordo Dan” le preguntó al viceministro si existió la propuesta, a lo que contestó: “Me lo ofrecieron”.

Sin embargo, no se trata de una decisión tomada, sino que deberá evaluar la propuesta. Luego se refirió a la política económica del gobierno argentino: “Honestamente, la gente todavía no percibe la magnitud del cambio que se está dando. Mucha gente de afuera lo tiene más claro que lo que se ve desde adentro. Es extraordinario. Acabamos de entrar en una nueva etapa. Terminó la estabilización y viene la parte de crecimiento, inversión y bienestar”.