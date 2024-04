Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌04.20 | Milei en cadena nacional: “La era del supuesto Estado presente ha terminado”

Por Cecilia Devanna

En 16 minutos de discurso, el presidente Javier Milei celebró, con toda la impronta de su estilo, un superávit financiero del 0,2% del PBI para el primer trimestre, se empeñó en una defensa de su equipo económico y lanzó una apuesta al crecimiento de la mano de la desregulación y la reducción del gasto, que remató con una frase que busca imprimir a fuego: “La era del supuesto Estado presente ha terminado”.

Con el disparador de los números fiscales de marzo, que provocaron optimismo en el Gobierno, el líder libertario celebró: “El déficit cero no es una consigna de marketing para este Gobierno, es un mandamiento”.

En su mensaje, el tercero en cadena nacional, el líder libertario apareció flanqueado por el titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo; el responsable del Banco Central, Santiago Bausili; su vice, Vladimir Werning, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

No hubo alusiones directas a la marcha universitaria de este martes. Pero tuvo referencias indirectas, cuando ratificó que su gobierno no aumentará el gasto. “Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la inflación, no hay inflación; no es magia; estos son dos conceptos que ya han sido largamente demostrados en la historia de la humanidad y que en Argentina se rechazan por una razón muy simple: los políticos quieren gastar mucho porque son los principales beneficiarios de ese gasto”.

El núcleo central del discurso presidencial fue defender los recortes y descartar una intervención del Estado en la discusión sobre la necesidad de apuntar al crecimiento.

07.00 | La agenda del Gobierno

📌 Gabinete Nacional

08.30: se realiza la reunión del Gabinete de Ministros en el Salón Eva Perón de Casa Rosada.

📌 Secretaría de Prensa

13.00: el secretario de Prensa Eduardo Serenellini se reúne con el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, Emmanuel López.

14.00: el secretario se reúne con el Presidente de la Cámara Industrial de San Luis, Ing. Eduardo Mirengo.

16.30: el secretario visita Radio Nacional San Luis.

📌 Vocería Presidencial

11.00: el vocero presidencial Manuel Adorni brinda una conferencia de prensa en Casa Rosada.

📌 Ministerio de Justicia

15.00: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona participa de una reunión por el aniversario de la entrada en vigencia de la Ley 24.573 de mediación pre judicial obligatoria.

📌 AFIP

La administradora federal Florencia Misrahi mantiene un encuentro bilateral con la Jefa del Secretariado del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales de la OCDE, Zayda Mannata.

06.29 | El presidente de Aerolíneas Argentinas envió una carta a sus empleados con una advertencia

Fabián Lombardo, nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, envió una carta a los empleados de la línea aérea de bandera, en la que advirtió sobre la seria situación actual de la compañía y la necesidad de “tomar decisiones difíciles” en pos del futuro de la empresa. En el texto, Lombardo reconoce que Aerolíneas tiene déficit operativo, sostiene que su objetivo es reducirlo a la mitad este año y afirma que para ello tomará esas resoluciones “con las que tal vez no estén de acuerdo”.

“Sería un error pretender que la compañía no rinda cuentas sobre su eficiencia y productividad”, escribió.

“En un contexto en el que muchos argentinos están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, cada centavo que se aporta desde el Estado para que Aerolíneas subsista va a ser cuestionado. Esto nos obligará a todos, y a mi en particular, a tomar decisiones difíciles”, anticipó en el escrito al que accedió LA NACION.

Y remarcó: “Quiero asegurarles que las voy a tomar con el peso de la responsabilidad que cada una implique. Gracias a las determinaciones que estamos tomando, estimamos que en 2024 vamos a reducir a la mitad el déficit operativo. Si lo logramos, será el mejor resultado”.

05.47 | 12 preguntas para entender el conflicto

Por Lucila Marin

Las alertas empezaron temprano. Además del reclamo salarial docente, las universidades nacionales venían avisando desde principios de año que los fondos no alcanzarían para solventar la cursada de todo el año. En febrero, la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó su extrema preocupación; luego se declaró en emergencia presupuestaria. Mientras que los rectores nucleados en el Consejo Universitario Nacional (CIN) alertaron que se vería “seriamente afectado el funcionamiento” de las instituciones. Después llegaron las imágenes de la UBA a oscuras o los recortes en becas. Pese a los aumentos anunciados por el Gobierno, la comunidad universitaria decidió mantener la convocatoria para la marcha federal en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, que promete ser multitudinaria.

05.02 | El análisis de Claudio Jacquelin

Javier Milei Alfredo Sábat

03.35 | Cúneo Libarona dio detalles de las cifras que llevaron a dejar de pagar indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado

Luego de anunciar que se auditarán todos los pedidos realizados en el contexto de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sugirió que las irregularidades detectadas en la tramitación y pago de estas prestaciones “no podrían haber ocurrido sin una ayuda política”.

“No se pueden haber dado estos hechos si no existiera alguna actuación de un funcionario público. Era un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LN+.

Mariano Cúneo Libarona, en LN+

Cúneo Libarona señaló que las anomalías fueron halladas a partir del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara [Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal] de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

“Hay otro juicio más donde descubrimos una maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que ya habían cobrado y volvían a cobrar, se presentaban personas que eran de Uruguay y reclamaban el periodos como si hubieran estado detenidas acá. Son más de 100 juicios que ganaban”, detalló.

03.10 | Marcha federal universitaria: a qué hora es y dónde se hace

Las universidades estatales de todo el país convocan a una marcha para reclamar por la situación crítica que atraviesan muchas de las casas de altos estudios y pedir que se actualicen por inflación los salarios y el presupuesto destinado para la formación académica de miles de estudiantes. Los docentes, alumnos y comunidad directiva de las universidades públicas de todo el territorio nacional formarán parte de la movilización que tendrá distintos puntos de encuentro.

El encuentro está pautado para este martes 23 de abril bajo el lema “En defensa de la educación pública”. Los asistentes acudirán para rechazar el ajuste presupuestario que impacta directamente en el sistema de educación superior, a pesar del incremento de fondos del 140% anunciado por el Gobierno como un acuerdo, que el Consejo Interuniversitario desconoce

02.42 | El video de Grabois para convocar a la marcha federal

En la previa a la marcha convocada en defensa de las universidades, el dirigente social Juan Grabois compartió en sus redes sociales un video en el que convoca a sumarse a la movilización que se hará este martes en el centro porteño.

En un video de 43 segundos, el excandidato presidencial de Unión por la Patria mostró un resumen de las luchas universitarias a partir de la Reforma de 1918 con un particular mensaje al Gobierno, aunque sin mencionarlo expresamente. “No saben lo que hacen, no sé imaginan lo que están despertando”.

“Las universidades nacionales, sus estudiantes y docentes, su comunidad, son, fueron y serán protagonistas de nuestra historia y un orgullo Nacional para empujar transformaciones o para repeler ataques y recortes”, se escucha mientras se suceden imágenes históricas y aparecen en el medio figuras como el propio presidente Javier Milei o el diputado Ricardo López Murphy, quien tuvo un muy breve paso como ministro de Economía en el año 2001.

Mañana todos los ciudadanos conscientes en defensa de la educación pública acompañemos a la comunidad universitaria. Nos vemos 15.30hs en Yrigoyen y Solís (CABA) y en todas las plazas del país. La unidad del movimiento estudiantil con el movimiento obrero y los movimientos… pic.twitter.com/Eqjhoo3G5l — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 22, 2024

“Las universidades vibran con su tierra. Los dolores que nos quedan, las libertades que nos faltan. Juventud cansada de soportar a los tiranos. Se están equivocando mucho. El 23 de abril vamos a las calles en defensa de las universidades públicas. En defensa de la ciencia y de nuestro futuro. Una vez más, acá estamos”, agrega la voz en off.

En esa línea, Grabois reparó en que “la unidad del movimiento estudiantil con el movimiento obrero y los movimientos sociales, en defensa de los derechos de todos y de los intereses de la Nación, es una fuerza que ningún protocolo, que ningún tiranuelo, que ninguna amenaza es capaz de doblegar”

“Mañana todos los ciudadanos conscientes en defensa de la educación pública acompañemos a la comunidad universitaria. Nos vemos 15.30hs en Yrigoyen y Solís (CABA) y en todas las plazas del país ”a de las universidades públicas. En defensa de la ciencia y de nuestro futuro. Una vez más, acá estamos.

02.20 | Marcha universitaria: legisladores de la oposición le pidieron a Jorge Macri que no permita que Bullrich intervenga

La diputada porteña de Unión por la Ciudad Claudia Neira aseguró que “la mitad de la Legislatura” le pidió al jefe de Gobierno, Jorge Macri, que no permita que el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, intervenga en la Marcha Federal Universitaria que se llevará adelante este martes.

“Desde nuestro Bloque, junto a la UCR, Partido Socialista y Confianza Pública, presentamos una nota pidiendo al Jefe de Gobierno que asuma la responsabilidad de la seguridad de la movilización de mañana y no habilite la intervención de las Fuerzas Federales en territorio porteño”, escribió en su cuenta de X.

La mitad de la Legislatura le está pidiendo a @jorgemacri que no permita que Bullrich intervenga en la #MarchaFederalUniversitaria.



Desde nuestro Bloque, junto a la UCR, Partido Socialista y Confianza Pública, presentamos una nota pidiendo al Jefe de Gobierno que asuma la… pic.twitter.com/OaMpawBD0b — Claudia Neira (@NeiraClaudia) April 22, 2024

Según argumentó la legisladora, “o existe ninguna causal para permitir un nuevo avasallamiento” de la autonomía. En ese sentido, remarcó que la administración porteña “debe garantizar, con sus 26.000 agentes, el derecho a la protesta pacífica de los miles de estudiantes y docentes que se movilizarán hacia la Plaza de Mayo”. “Esperamos que, de una vez por todas, Jorge Macri se haga cargo”, expresó.

01.35| Prat Gay desmintió a Milei por el impacto del ajuste en las jubilaciones

El expresidente del Banco Central Adolfo Prat Gay también se manifestó en desacuerdo con las expresiones del mandatario y, en oposición a las cifras que difundió durante la cadena nacional, sostuvo que “la mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones”. “Fin”, agregó en su cuenta de X en alusión a la habitual palabra que utiliza el vocero presidencial, Manuel Adorni, cada vez que escribe en la red social.

La mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones.

Fin. — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) April 23, 2024

En su mensaje, el titular del Ejecutivo aseguró que de los cinco puntos del déficit del Tesoro que ajustó su administración, “sólo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones”. “Pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de [el expresidente] Alberto Fernández que quisimos modificar en la Ley Bases y que luego tuvimos que modificar por DNU, frente a la falta de voluntad de algunos sectores políticos”, indicó.

01.00 | Katopodis: “Ningún país importante del mundo frena la inversión en infraestructura y en innovación”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cuestionó el mensaje del presidente Javier Milei, quien este lunes por la noche aseguró que su administración aplicó “una reducción drástica del 87% en la obra pública”.

“El Presidente se enorgullece por cadena nacional de terminar con la Obra Pública, una decisión que le quita oportunidades a millones de argentinos y nos aleja del camino de desarrollo. Ningún país importante del mundo frena la inversión en infraestructura y en innovación.”, sostuvo a través de su cuenta de X.

El Presidente @JMilei se enorgullece por cadena nacional de terminar con la Obra Pública, una decisión que le quita oportunidades a millones de argentinos y nos aleja del camino de desarrollo.



Ningún país importante del mundo frena la inversión en infraestructura y en… — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 23, 2024

En ese sentido, el exministro de Obras Públicas de la Nación señaló que el país “necesita más autopistas, agua potable, cloacas, escuelas, universidades, trenes, puertos, aeropuertos y energía”. “Frenar toda mejora en infraestructura significa atraso, destruir decenas de miles de puestos de trabajo y poner en riesgo a centenares de empresas del sector de la construcción. Más allá de las mentiras de Milei, Argentina tiene todo para ser un gran país”, cerró.

