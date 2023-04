El Gobierno revisará más planes sociales y analizará posibles bajas, pero niega que sea por presión del FMI

escuchar

Tras la baja de 85 mil planes sociales y en medio de protestas “contra el ajuste” por parte de grupos piqueteros opositores, el Gobierno revisará el listado de beneficiarios del programa Nexos, que funciona como adicional del Potenciar Trabajo y otros planes, en vistas a posibles rescisiones. Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes el ministerio de Desarrollo Social, que tomaron distancia de que la decisión de avanzar en ese sentido esté relacionada con exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Tiene que ver con un proceso de revisión permanente por la política de reordenamiento que vino a hacer Victoria” , afirmaron desde la cartera con sede en la avenida 9 de Julio, en referencia a la ministra Victoria Tolosa Paz. “Ella ya lo había anunciado previamente”, insistieron los voceros, para deslindar la decisión del informe del organismo internacional que se conoció el sábado pasado.

“No es una exigencia del FMI. Se van a revisar planes y ella ya yo lo dijo. No es que son más beneficiarios que se dan de baja sino que se revisa este adicional del Nexo”, explicaron en relación a los dichos de la funcionaria a mediados del mes pasado. Entonces Tolosa Paz ratificó que al vencerse el plazo para la validación de identidad de los titulares del programa Potenciar Trabajo, se confirmaban 85 mil bajas definitivas por no haber realizado el trámite tras cuatro meses de plazo para hacerlo. Y agregó que se sumaban a 20 mil del Programa Nexo. Todas esas bajas correspondieron a beneficiarios que no validaron su identidad. Ahora se revisarán otros 160 mil.

Según pudo saber este medio de fuentes gubernamentales al tanto de lo acordado con el FMI, la revisión de los programas sociales se debería realizar en base al decreto presidencial que estableció un “puente” entre los planes y el empleo formal. El objetivo trazado sería dar de baja unos 300.000 planes entre este año y el próximo . En la actualidad, rigen 1.390.000 programas Potenciar Trabajo.

Queremos aportar veracidad, tranquilidad y orden ante versiones infundadas publicadas en medios de comunicación que citan como fuentes reportes del FMI con supuestos condicionamientos o nuevas metas fiscales que impactarían sobre la inversión en políticas sociales. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 5, 2023

Los programas Nexos, que ahora están en la mira, funcionan como complemento de los Potenciar Trabajo -con la mitad de la remuneración, unos $17.000- como un pago adicional que se hace a algunos titulares vinculados al tipo de tarea que realizan, como por ejemplo en cooperativas y comedores comunitarios. Equivalen a la mitad del salario mínimo, mientras que sumándose al Potenciar, completan uno entero.

La nueva revisión que hará la cartera de Desarrollo Social se conoció en el mismo día en que la Unidad Piquetera, uno de los movimientos que agrupa organizaciones no oficialistas, cortó varios accesos a la Ciudad de Buenos Aires y prometió nuevas acciones de su plan de lucha.

Desde que llegó al Ministerio, en octubre pasado, Tolosa Paz ordenó una auditoría luego de que se filtraran una serie de supuestas irregularidades . Quienes no validaron su identidad fueron suspendidos y luego, pasado un lapso de tiempo, finalmente fueron dados de baja. Ahora el proceso se reabrirá para esas nuevas validaciones, lo que ya prevé nuevas tensiones en uno de los campos más sensibles para el Gobierno.

