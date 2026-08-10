El Gobierno se puso a disposición de las autoridades colombianas tras el terremoto y expresó su solidaridad

El Gobierno de Javier Milei, a través del canciller Pablo Quirno, expresó este lunes por la tarde su solidaridad con el pueblo colombiano y se puso a disposición de sus autoridades tras el terremoto que azotó gran parte del país y dejó al menos 111 muertos, además de numerosos heridos de gravedad.

A través de una publicación en la red social X, Quirno señaló: “Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestro acompañamiento a todos los afectados”.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados.



Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas,… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 10, 2026

Luego agregó: “Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”.

El funcionario también indicó que el Gobierno mantiene comunicación con la representación consular argentina en Colombia y precisó que, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas. “Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”, concluye el comunicado.

El presidente Javier Milei, por su parte, realizó una publicación en la plataforma Instagram con la leyenda: “Hoy más que nunca, la Argentina está al lado de sus hermanos colombianos. ¡Fuerza Colombia!“. En el mismo posteo, incluyó una fotografía suya junto al flamante presidente Abelardo de la Espriella.

El posteo de Javier Milei tras los terremotos que azotaron a Colombia Captura de Pantalla

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó a las 7.34 (hora local) por un terremoto de magnitud de 6,7 con profundidad de 96 kilómetros. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), logró confirmar horas después que el sismo fue de 7,4 en la escala de Richter.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

El terremoto que azotó gran parte de Colombia dejó al menos 111 muertos, además de numerosos heridos de gravedad JAIME SALDARRIAGA - AFP

Las alarmas de emergencia se activaron en numerosos conjuntos residenciales y algunas personas abandonaron sus viviendas y zonas comunes para dirigirse a los puntos de encuentro.

El movimiento telúrico alcanzó distritos como Pereira -de las ciudades más afectadas-, Manizales, Buenaventura y Cali, además de sentirse también en ciudades del centro y suroeste del país -incluida Bogotá-.

El terremoto que azotó gran parte de Colombia dejó al menos 111 muertos, además de numerosos heridos de gravedad Santiago Saldarriaga - AP

Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de más de 60 edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que fue calificado como el terremoto más fuerte “de la última década”. Indicaron además que 1575 viviendas se vieron afectadas y 18 centros de salud sufrieron averías.

Frente a este escenario, el Ejecutivo colombiano declaró la emergencia nacional en todo el territorio lo que le permite, entre otras acciones, trasladar recursos para destinar a las zonas más afectadas.

El terremoto que azotó gran parte de Colombia dejó al menos 111 muertos, además de numerosos heridos de gravedad Santiago Saldarriaga - AP

Grupos de búsqueda y rescate fueron activados y enviados para atender la emergencia, dijo por su parte el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en un video que se difundió en las últimas horas en redes sociales.

Junto con la Argentina, países como México, El Salvador, Estados Unidos y Uruguay se solidarizaron con la nación colombiana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las primeras mandatarias de la región en pronunciarse y aseguró que su país brindará a Colombia “todo el apoyo que requiera”.

El terremoto que azotó gran parte de Colombia dejó al menos 111 muertos, además de numerosos heridos de gravedad Santiago Saldarriaga - AP

Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele también ofreció asistencia inmediata y aseguró que su Gobierno está preparado para enviar equipos de rescate, personal médico y paramédico, además de insumos.

Estados Unidos también comunicó que sigue de cerca la situación. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la Administración del presidente Donald Trump monitorea el terremoto y está preparada para respaldar al pueblo colombiano y al Gobierno de De la Espriella.

El terremoto que azotó gran parte de Colombia dejó al menos 111 muertos, además de numerosos heridos de gravedad JONH BONILLA - AFP

“La Administración Trump está comprometiendo US$15.5 millones de dólares en fondos para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto”, anticipó el Departamento de Estado.

Lo propio hizo Yamandú Orsi, jefe de Estado uruguayo, que escribió en X: “El gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten”.

El único líder de la región que no mostró mensajes de solidaridad con su propio pueblo fue Gustavo Petro. A tres días de haberse retirado del Palacio de Nariño, el expresidente colombiano se refirió al terremoto con un breve mensaje en sus redes sociales: “La tierra grita y ¿quién escucha sus mensajes?”.