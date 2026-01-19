El Gobierno sigue de cerca el caso de Nahuel Gallo y confía en las gestiones de Estados Unidos

El Gobierno argentino sigue de cerca la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, en medio de la oleada de liberaciones (más de 140) que hizo ese país ahora bajo el interinato de Delcy Rodríguez. Si bien en la Casa Rosada afirman que no tienen “información fehaciente” sobre el caso, también demuestran confianza en las gestiones que realiza la Casa Blanca con Caracas.

La situación de Gallo está marcada por el hermetismo y la prudencia desde el pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos detuvo al dictador Nicolás Maduro. Pero ante la consulta de LA NACION, fuentes del palacio gubernamental aseguraron que si bien “no hay información concreta” que de cuenta de que pueda producirse la liberación en lo inmediato, sí confían “plenamente” en las negociaciones que practica Washington.

Incluso una de las voces consultadas aseguró que Estados Unidos “prácticamente negocia como propios” a los detenidos argentinos, en referencia a Gallo y los otros cuatro ciudadanos que se encuentran en distintas cárceles venezolanas.

Este lunes, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, a través de su cuenta de X, sostuvo: “Reafirmamos nuestro apoyo a la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente. La libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región". Luego de lo cual agradeció al presidente Donald Trump, al secretario, Marco Rubio y al mandatario argentino Javier Milei “por su apoyo”

Estados Unidos y Argentina defienden un Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones. Bajo Maduro, Venezuela careció de verdadera soberanía — ahora hay la oportunidad de un futuro con autodeterminación real.

Reafirmamos nuestro apoyo a la… — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) January 19, 2026

Lamelas estuvo la semana pasada en la Casa Rosada, donde se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo. Si bien hubo hermetismo sobre el contenido del encuentro, según pudo saber este diario allí se abordó “un enorme abanico de temas”, entre los que “obviamente” estuvo la situación de Venezuela, deslizaron fuentes al tanto de lo conversado.

En su paso por Asunción, Paraguay, adonde viajó para la firma del Acuerdo Mercosur-UE, el presidente Milei valoró “la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su gobierno, en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista, dictador, Nicolás Maduro”.

En ese mismo discurso, Milei reclamó la libertad de todos los presos políticos, en particular de Nahuel Gallo y de los otros ciudadanos argentinos detenidos en ese país.

“Seguimos reclamando por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como la libertad de la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos, arbitraria e ilegalmente por el régimen, en abierta violación a los Derechos Humanos. La libertad no es una consigna vacía ni un concepto abstracto, es una alternativa política y económica concreta frente a una realidad que ya no admite dilaciones”, dijo Milei.

El asesor Santiago Caputo habló sobre Venezuela con el embajador estadounidense Lamelas AFP

Sin diálogo diplomático

El gobierno argentino tiene interrumpido el diálogo diplomático con Venezuela desde julio de 2024, luego de las cuestionadas elecciones en las que Maduro se autoimpuso como presidente reelecto. La gestión de Milei desconoció el resultado de esas elecciones en las que para Maduro negó el triunfo a su rival, Edmundo González Urrutia.

Tras el posicionamiento argentino, comenzó a registrarse un acoso sistemático sobre la embajada argentina en Caracas, donde meses antes habían ido a buscar asilo los miembros del equipo de campaña de María Corina Machado, perseguidos por el régimen bolivariano.

Como desenlace de esos cruces, el gobierno de Maduro ordenó la salida del cuerpo diplomático argentino y la Embajada, en la que por entonces estaban los seis refugiados del régimen chavistas, quedó bajo tutela de Brasil, hasta que los asilados fueron sacados del país vía Estados Unidos.

La bandera de Brasil flameó en la embajada de Argentina en Caracas hasta pocos días atrás Matias Delacroix - AP

Tras más de un año y medio llevando esa representación diplomática y tal como adelantó en exclusiva LA NACION, el 10 de enero pasado el gobierno de Brasil resolvió no seguir representando los intereses de la Argentina en Venezuela.

La Cancillería argentina fue informada de esa decisión por la diplomacia brasileña y buscó un reemplazo en Italia, que se hará cargo de esa delegación ante Caracas. No obstante, las negociaciones por la liberación de los presos políticos -entre ellos Gallo- las lleva adelante la gestión de Trump, según trascendió, ante Jorge Rodríguez, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana.