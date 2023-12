Adorni, sobre la emisión de cuasimonedas: “No hay que gastar más de lo que se tiene”

escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo hoy que “las provincias tienen el derecho a actuar como mejor les parezca”, al ser consultado sobre las versiones respecto de que algunos gobernadores, como Axel Kicillof en Buenos Aires, estarían pensando en emitir monedas locales. Sostuvo además que “el déficit cero” es uno de los “grandes nortes” de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y, en ese sentido, llamó a las provincias a “tener responsabilidad fiscal”.

“Los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Tenemos que poner la caja en orden y entender que generar el déficit implica, a nivel nacional, o pedir asistencia al Banco Central, a la máquina de imprimir billetes generando inflación, o endeudarnos eternamente hasta colapsar en una crisis”, profundizó el vocero, que calificó de ambas alternativas como “dañinas”.

Adorni expresó que, según el parecer del Gobierno, “nuestra posición es la misma que deben tomar los gobiernos provinciales” porque “no hay razón para que ellos tomen una postura diferente en algo que es tan razonable como no gastar más de lo que no tienen”. El vocero dijo que si bien no se puede interferir en las decisiones de los gobernadores “apelamos a la responsabilidad fiscal”.

Este martes, el presidente Javier Milei mantendrá su primera reunión con los titulares de los Ejecutivos provinciales. Se prevé que entonces los gobernadores se acerquen con una lista de pedidos, sobre todo de aquellos que giran en la provisión de mayores recursos. La emisión de cuasimonedas es un argumento al que echarían mano los dirigentes para ejercer algo así como una presión con el nuevo Gobierno.

Durante una entrevista con Radio 10, Kicillof fue consultado hoy sobre la posibilidad de crear una moneda provincial y contestó que “hubo varios episodios parecidos” y recordó que “por crisis de liquidez en 2001, la provincia de Buenos Aires, entre otras, emitió cuasimonedas, títulos de deuda pública de baja denominación - letras o bonos - con formato de billete”.

”La provincia de Buenos Aires tiene una particularidad que es que su banco puede emitir moneda. Esto está sujeto a diferentes interpretaciones. Estamos esperando las definiciones del plan económico de conjunto porque no es que se modifica una palanca y ya está. Es todo un tablero”, recalcó Kicillof. Otra vez, como lo hiciera en otras oportunidades, manifestó que “se armó una mitología falsa según la cual hay mucho gasto” en el distrito bonaerense, cuando “es el que menos gasto público tiene por habitante, que es como hay que medirlo”.

Carlos Bianco, el ministro de Gobierno bonaerense, también hizo referencia el tema. Afirmó esta mañana que si bien Kicillof posee las facultades para emitir una moneda provincial, esa posibilidad no está actualmente en los planes del Poder Ejecutivo, aunque destacó la necesidad de contar con recursos para poder “mejorar las condiciones materiales de vida al pueblo”.

”El gobernador ya indicó las necesidades de la provincia en dos reuniones con el ministro del Interior. Planteó cuáles son las necesidades económicas y financieras de un distrito que históricamente fue discriminado por el inequitativo reparto de la coparticipación y de los recursos nacionales”, indicó Bianco en diálogo con FM LA Patriada.

Sobre la ley ómnibus y la política social del Gobierno

Respecto de la ley ómnibus, el vocero Adorni indicó que se “ultiman los detalles” para darla a conocer en forma “inminente”. En conferencia en la Casa Rosada, añadió que “es un tema muy complejo no solo desde la propia redacción, sino que jurídicamente es un tema que estamos prestando especial atención”. ”No puedo definir cuándo, pero aseguro que es en lo inminente”, dijo.

Adorni también hizo referencia a los anuncios que hará esta tarde, a las 15, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Dijo que la funcionaria se referirá a la “política social de este Gobierno, en línea con lo ya establecido en el primer discurso” de Milei como presidente sobre “no cortar la calle y que nadie que no necesita recibir un beneficio del Estado salga beneficiado de una política social donde, muchas veces, los intermediarios se quedan con beneficios que no le corresponden”.

Pettovello participó hoy junto a otros funcionarios de la reunión de gabinete que el mandatario nacional encabezó desde las 8.30 en la Casa Rosada, la sexta desde que el mandatario asumió el cargo, el 10 de diciembre.

Adorni reiteró el propósito del Gobierno de “tener acciones” para que la ley de Movilidad “no siga dañando el bolsillo de los jubilados”, además de advertir que, si no se suspende su implementación, las y los afectados “están condenados a perder el 40% de su poder adquisitivo en el próximo trimestre”.

