CÓRDOBA.- En el grupo de WhatsApp que comparten los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño repasaron los reclamos que el martes al mediodía le plantearán al presidente Javier Milei. Todo gira en torno a los recursos. Ya le hicieron un adelanto al ministro del Interior, Guillermo Francos, en la reunión preparatoria: devolución de la quita por el impuesto a las ganancias, reactivación de los giros por fuera de la coparticipación, nuevas obras públicas, transferencias de Anses a las cajas de jubilación.

La vuelta atrás en las modificaciones del impuesto a las ganancias pareciera estar encaminada. Para los gobernadores es clave volver a instaurar el impuesto para recuperar los fondos recortados de la coparticipación. De los giros arbitrarios, es decir, aquellos que dispone el Ejecutivo sin ningún parámetro objetivo, el ministro Luis Caputo dijo que se reducirán al “mínimo”. Los gobernadores quieren saber qué significa eso. Con el proyecto de blanqueo también están expectantes: si se coparticipan los impuestos incluidos, suman recursos. Y de la obra pública, quieren precisiones de qué piensa hacer la Nación.

Entre los giros arbitrarios está el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF) para Buenos Aires, que lleva ejecutados este año $213.000 millones; las transferencias de Anses a 13 cajas previsionales no transferidas y el Fondo de Incentivo Docente. Los tres ítems representan hoy 36,5% del global, que suma $1,6 billones en lo que va del año.

El FFF fue creado por el decreto 735/2020 de Alberto Fernández, frente a una protesta de la policía bonaerense que llegó hasta la quinta de Olivos, y se alimenta del recorte de la alícuota de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces aparece en los presupuestos nacionales. Para este año estaban pautados $199.166 millones, cifra que fue superada. En las últimas horas, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno y hombre de confianza de Axel Kicillof, no descartó emitir una moneda o cuasimoneda provincial si se recorta ese fondo.

LA NACION ya adelantó que en el juego de presiones entre la Nación y las provincias, la emisión de cuasimonedas es un argumento al que echan mano los gobernadores. La experiencia argentina muestra que una vez que un distrito avanza, el efecto es dominó. Claramente, la eliminación del FFF tendría un fuerte impacto político.

El presidente Javier Milei apunta a profundizar el ajuste y el gobernador bonaerense Axel Kicillof amenaza con cuasimonedas.

Los gobernadores están acostumbrados a la gimnasia de la negociación por fondos y las administraciones nacionales están persuadidas de que para conseguir acompañamientos en el Congreso necesitan ofrecerles algo a cambio.

“No te confíes en los gobernadores peronistas”, le advirtió el diputado radical Rodrigo de Loredo al presidente Javier Milei. Habló en función de la experiencia de la administración macrista. Un funcionario provincial que participó en aquellos años de las repetidas reuniones en el CFI –cuando el ahora mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, era ministro del Interior– asegura que había “cierta ingenuidad” por parte de Nación.

“Hay que tener la rienda corta, no abrir una cuenta general”, desliza. A modo de ejemplo, menciona el Consenso Fiscal 2017, cuando los mandatarios consiguieron que se fijara un tope de Ingresos Brutos más alto que, en general, tenían las alícuotas. “¿Qué pasó? Terminaron subiendo la carga”, añade la fuente.

Con el ministro Guillermo Francos a la cabeza de las negociaciones con los gobernadores, encendió luces amarillas la declaración del riojano Ricardo Quintela, quien advirtió a senadores y diputados al considerar que si apoyan este proyecto no sabe “con qué cara” van a volver a sus territorios. Entre los libertarios e incluso otros mandatarios no descartan que el kirchnerismo duro esté detrás de esa declaración.

Quintela anticipó lo que está pasando ahora en el Congreso, donde el peronismo resiste la reinstauración de Ganancias y quiere reflotar la idea de coparticipar la mitad del impuesto al cheque, lo que es resistido por Nación porque descalza a Anses.

El Fondo de Incentivo Docente, creado por ley en 1998 (en plena protesta de la Carpa Blanca), se destina a los salarios de los maestros. Para eliminarlo la aprobación la debe dar el Congreso y, además, abriría un enfrentamiento con los docentes. Este año representa 17,2% del global de transferencias no automáticas a las provincias.

Con una participación de 6,6% sobre el total acumulado de este año, según un reporte de Politikon Chaco, aparecen las transferencias a las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron pasadas a la Nación. Surgen por un acuerdo con la Anses; en términos reales vienen sufriendo un fuerte ajuste. Ya hay demandas judiciales por esa merma. Una fue presentada por Córdoba, cuyo exministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, está ahora frente a Anses: él mismo venía reclamando por el pago de la deuda acumulada.

Una partida importante de los giros discrecionales que podría eliminarse es la de “Asistencia a provincias”, que concentra el 10,8% del total de los envíos de este año, unos $182.000 millones. Se podría bajar porque son fondos de libre disponibilidad. Es decir, los gobernadores reciben ese dinero como una suerte de refuerzo financiero. Otra vez, en este segmento, el peso de Buenos Aires es significativo.

Sin obra pública directa, la Nación podría quitar varios ítems que relacionados que en lo que va del año suman $142.000 millones. Quedarían los fondos que se destinan a Comedores Escolares ($40.000 millones); Emergencia Social para Catástrofes o Emergencias Climáticas ($27.075 millones); Abordaje Comunitario “Abrazar Argentina” ($11.500 millones) y Asistencia a Hospitales ($108.000 millones en 2023).

Cómo están las provincias

Las provincias y la ciudad de Buenos Aires podría terminar 2023 con un déficit primario de 0,4% del PIB, según estiman los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli, del Ieral de la Fundación Mediterránea, quienes indican que si se mantuvieran las reformas en IVA y ganancias en 2024, el déficit saltaría a 1,5% del PIB.

Con los anuncios de Caputo, las provincias no solo dejarían de perder recursos por esos quitas impositivas impulsadas por Sergio Massa sino que ganarían por el blanqueo, aunque advierten que no se sabe si se “incluye o no la coparticipación a provincias de la recaudación de los impuestos que entren al blanqueo (especialmente Bienes Personales)”.

Si hay marcha atrás con la quita de ganancias y la devolución del IVA, pero se cortan los giros arbitrarios, los gobernadores podrían alcanzar un superávit primario de al menos el 0,5% del PIB en 2024, pero para ello deberían efectuar recortes en sus gastos de entre 0,8 y 1,2 puntos del PIB. “Ese ajuste debería necesariamente provenir del lado del gasto provincial, por cuanto el nivel de presión tributaria general y la situación fiscal de Nación no dejan margen para aumentos de nuevos impuestos ni para coparticipar impuestos adicionales a provincias”, añaden Capello y Cámpoli.