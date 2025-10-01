El Gobierno suma descuentos para las Fuerzas Armadas tras el anuncio de beneficios en compras para jubilados

El Gobierno nacional anunció hoy un programa de “Beneficios para la familia militar”, destinado a los miembros de las Fuerzas Armadas y que incluye descuentos en alimentos y supermercados, indumentarias y artículos del hogar, transporte y turismo, salud, educación, tecnología y servicios.

El anuncio se da cuando falta menos de un mes para las elecciones generales de medio término y apenas un día después de haber comunicado un programa similar para jubilados y pensionados.

Al igual que para ese sector, que venía de sufrir un revés con el veto de Javier Milei a los aumentos en sus haberes, el anuncio de este miércoles es un guiño para el sector de las Fuerzas Armadas. Que en septiembre pasado ya había recibido un incremento salarial en el mes de septiembre, producto de las actualizaciones mensuales contempladas en la última resolución del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía

Si bien desde el comienzo del gobierno de Milei se avanzó parcialmente hacia la reducción de la brecha salarial que los separa de sus pares de Seguridad, ve con preocupación que en el último año y medio creció la cantidad de oficiales y suboficiales que tienen salarios por debajo de la línea de pobreza.

A raíz de los bajos salarios,más de 2200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad pidieron la baja en lo que va del año, en una situación novedosa que genera una fuerte preocupación en los altos mandos militares, así como en la Gendarmería y la Prefectura Naval.

La comunicación oficial fue hecha por el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, este miércoles en conferencia de prensa. Y al igual que en el caso anterior, fuentes oficiales detallan que no tiene impacto en las arcas del Estado. “Se realizará mediante una serie de acuerdos formales con empresas proveedores de servicios, apoyados dentro de un andamiaje claro dentro del Ministerio de Defensa”, explicaron.

Según explicó el portavoz, los beneficios alcanzarán a más de 1.100.000 personas, entre militares en actividad, retirados, los reservistas y personal civil. Tanto de las tres Fuerzas Armadas como de los organismos centralizados, descentralizados, y empresas estatales vinculadas al área.

En su anteúltima presentación en el Senado, el jefe de Gabinete,Guillermo Francos, afirmó que la diferencia de haberes entre los militares y el personal de las fuerzas de seguridad se redujo del 25% al 6% en la gestión libertaria.

En tanto que en una de sus primeras medidas al asumir, el ministro de Defensa, Luis Petri, dejó sin efecto dos aumentos que su antecesor Jorge Taiana había programado dos aumentos salariales sucesivos del 10% para enero y abril de 2024, tomando como base los haberes de marzo de 2023. Petri entendió que se trataba de un “esquema engañoso, con un mínimo de impacto real” y se comprometió a llegar a una equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad al final de su gestión, en diciembre de 2027.

Los beneficios a jubilados y pensionados

Este martes, el Gobierno lanzó un programa de descuentos de hasta el 10% en supermercados y hasta el 20% en perfumería y limpieza para los 7 millones de jubilados y pensionados.

En la Casa Rosada negaron que se trate de un “plan platita” y afirmaron que el programa no tendrá impacto fiscal porque los comercios y bancos asumirán el costo de los beneficios.

El programa se desarrolló en el Ministerio de Capital Humano, la cartera que encabeza Sandra Pettovello, y está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).