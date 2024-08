El Gobierno volvió a hablar de la suba en la dieta de senadores y de la postura de Villarruel

Escuchar

El Gobierno volvió a hablar este martes de la suba de los sueldos en el Senado -que ascienden a $9 millones- y de la postura de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien se despegó de la polémica. “Tendrá sus razones”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Si bien los miembros de la Cámara alta darían marcha atrás con el incremento de sus haberes a raíz de la polémica que se generó, el portavoz de Javier Milei se refirió a las declaraciones de la dos de la administración libertaria, quien marcó que “es facultad de los senadores desengancharse o no de la paritaria de los trabajadores”. “Villarruel tendrá más o menos razones para haber incursado en mayor o menor medida en el freno” de los aumentos, “o que no se lleve adelante”.

“Para el Presidente [el incremento] fue un error en abril y ahora en virtud de la distancia que existe entre los sueldos [en los distintos niveles del Gobierno]”, insistió Adorni, sobre los repudios que manifestó el libertario cada vez que aumentaron las dietas en el Poder Legislativo. “Milei expresó su enojo y su posición es la de la mayoría de los argentinos. El enojo del Presidente es para con todos [los senadores]. Es una discusión que se da cuando la mitad de la Argentina es pobre”, añadió.

En tanto, al ser consultado sobre la responsabilidad de la vice en no frenar la decisión de la Cámara alta, el vocero presidencial marcó que Villarruel “no es beneficiada ni perjudicada” por los aumentos. “Tendrán que preguntarle a ella por qué no se pudo frenar este escándalo. Corre por cuenta del Poder Legislativo, no interferimos y entendemos la posición de la vicepresidenta en su calidad de presidir el Senado. Es una respuesta que tiene que dar más ella que nosotros”, dijo.

Al principio de la conferencia, Adorni repudió “el escandaloso aumento de dietas que se acordó”. “Entendemos que el rechazo es transversal a toda la sociedad y esperamos que de manera inmediata den marcha atrás con esta inmoralidad. Hace poco se habían aumentado a 7 millones y ahora hay un nuevo salto a los 9 millones”, aseveró.

Tras ello, marcó la cantidad de sesiones que mantuvo el Senado este 2024: “La Cámara alta este año sesionó seis veces y su salario ha crecido un 300%. En términos de productividad seguramente son las personas mejores pagas del país”.

Y aseveró: “Los sueldos del Ejecutivo se encuentran congelados desde diciembre. No hubo aumentos ni para ministros, secretarios ni subsecretarios; ni para el Presidente, quien además ha renunciado a su jubilación de privilegio. A muchos aparentemente no les queda en claro todavía lo que los argentinos votaron. Como representantes del pueblo muchos de ellos deberían sentirse avergonzados. En los libros de historia a muchos se los va a recordar como traidores a la patria”.

Las críticas de Paoltroni

Luego de que el senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni criticara al asesor presidencial Santiago Caputo y Milei defendiera a su principal estratega, Adorni aseguró que el legislador formoseño “estuvo discutiendo con una cuenta fake” de la red social X. “Entiendo que Caputo no tiene cuentas en X. No sé con quién estaba discutiendo. Cualquier persona que pertenezca a nuestro espacio puede opinar sobre lo que se le antoje”, marcó el vocero sobre la negativa de Paoltroni para con la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

“Corre por cuenta de él. Hay que preguntarle por qué opina lo que opina. Nosotros ratificamos cada paso que damos. Veremos cómo se van dando los hechos en el Poder Legislativo, sueldo no le falta”, ironizó.

🗯️ Para Milei, las criticas contra Santiago Caputo son "de gente que no entiende nada"



📹 @PConurbano pic.twitter.com/5fUkiegqLa — LETRA P (@Letra_P) August 20, 2024

Al ser consultado sobre las declaraciones del mandatario en las inmediaciones de la Casa Rosada, Adorni dijo: “Vi el recorte. El Presidente no le atribuyó la culpa a nadie. Simplemente dijo que el que habla así de Santiago Caputo no entiende nada, creo que usó esa frase. Efectivamente es así. Fijate que estan hablando con un Caputo que es una cuenta falsa, a partir de ahí se le puede atribuir a Caputo cualquier cosa. Respetamos las opiniones de todos”.

Noticia en desarrollo.

LA NACION