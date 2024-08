Fabiola Yañez presenta nuevos testigos oculares de las agresiones y cambia su estrategia judicial

Escuchar

Fabiola Yañez analiza por estas horas presentar nuevos testigos que apoyen su denuncia de violencia de género contra su expareja Alberto Fernández. Son personas de su entorno, que se presentaron espontáneamente y se ofrecieron a declarar acerca de actos violentos que escucharon o vieron mientras duró el vinculo de la pareja, señalaron cerca de la ex primera dama.

Por estas horas, Yañez y su abogada, Mariana Gallego, cambiaron la estrategia inicial, que consistía en presentar una serie de capturas de pantalla con 30 chats entre al ex primera dama y Fernández, donde se habla de la posibilidad de un acuerdo para no denunciar el caso y de nuevos episodios de violencia .

“Aparecieron testigos importantes, espontáneamente se ofrecieron a declarar. La querella no sabe si los va a usar o no, porque algunos son complicados”, dijo una fuente allegada a Yañez, que señaló que lo esencial es focalizarse en los nueve episodios de violencia sobre los que acusó el fiscal Ramiro González. Sobre ellos se van a basar esos testimonios.

Las fuentes señalaron que esos testigos –que no son políticos– oyeron o vieron actos de violencia y que se ofrecerán a declarar en los próximos días.

En el entorno de Yañez le quitaron importancia al hecho de que no cuente con el teléfono celular –se habría extraviado– donde están los chats que intercambió con Fernández. Sostienen que esos mensajes fueron recuperados “de la nube” , como ocurre cuando un usuario cambia de teléfono celular y recupera su historial de mensajes de WhatsApp.

Mientras tanto, la Justicia prepara nuevas citaciones de testigos para dentro de dos semanas, en su afán de recoger evidencia en la causa, mientras que se define si el expediente permanece en los tribunales federales de Comodoro Py o en es enviado a la justicia federal de San Isidro.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez NurPhoto - NurPhoto

Mientras, la defensa de Fernández revisa la última declaración de Yañez, grabada en video, y que está calificada como reservada y confidencial, al punto que el link con las imágenes no fue subido al expediente para que no se filtre. La abogada del expresidente, Silvina Carreira, analiza esta declaración para establecer cuáles son las medidas de prueba que solicitará en defensa de su cliente.

El fiscal Gonzalez prepara nuevas declaraciones testimoniales para la semana próxima. Este jueves escuchará a la exsecretaria de Fernández María Cantero, que recibió las fotos con moretones y los primeros chats de Yañez quejándose de los golpes de su expareja. Cantero está dispuesta a ratificar el contenido de los chats y sumar evidencia contra el expresidente .

Además, tiene previsto declarar la periodista Alicia Barros, que fue mencionada por la ex primera dama en su relato. “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al papa Francisco”, dijo Fabiola de ella, y remarcó que Barrios “sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”. Tiene cita también para este jueves.

El fiscal Ramiro González Enrique García Medina

El lunes próximo está previsto que declare Daniel Rodríguez, exintendente de la quinta de Olivos y quien habría separado a Yañez y Fernández en un hecho de violencia ocurrido cerca de la pileta de la residencia presidencial.

Para la próxima semana el fiscal analiza citar al médico Federico Saavedra, exjefe de la Unidad Médica Presidencial. Yañez ya lo relevó del secreto profesional a él y a los médicos del Sanatorio Otamendi, la clínica de Fertilidad Fertilis y el Instituto de Neurología Cognitiva, que es la clínica del neurólogo y hoy diputado radical Facundo Manes, donde se sometió a otros tratamientos.

Aún no está definida la fecha. También debe declarar Sofía Pacchi, la amiga de Yañez, a quien Fernández trató de seducir por chat. Pacchi se comunicó con la fiscalía y pidió posponer la fecha de su declaración, porque acaba de tener una niña .

Sofía Pacchi Twitter

La otra declaración testimonial que resta programar es la de madre de Yañez, que está con ella en Madrid. El fiscal ordenó enviar un exhorto internacional para que se concrete esa declaración con la anuencia de las autoridades judiciales españolas. La defensa de Yañez está buscando que Miriam Yañez Verdugo no tenga que salir de la casa y exponerse a los medios para concretar su declaración por Zoom.

Su relato es importante porque habría presenciado hechos de violencia durante su estadía en la quinta de Olivos, cuando acompañó a su hija en la casa de huéspedes, en los últimos meses del gobierno de Fernández.

El destino de la causa y la estrategia de Yañez

Debe definirse si la causa se queda en Comodoro Py 2002 o se va a la justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción sobre la quinta de Olivos, como lugar donde ocurrieron los hechos. Fernández quiere que el caso vaya a San Isidro, donde ya consiguió que a cambio de una reparación económica se evite una acusación penal por la fiesta de cumpleaños de Yañez, realizada en la pandemia, cuando regía una cuarentena estricta.

Yañez quiere que la causa quede en Comodoro Py, según expuso en el expediente su abogada, y el fiscal González dictaminará este martes en ese mismo sentido , ya que entiende que los primeros actos de violencia ocurrieron en 2016, en Puerto Madero, jurisdicción porteña. El juez federal Julián Ercolini zanjará este debate.

En tanto, Yañez cambió de estrategia y por ahora demora la incorporación a la causa de nueva evidencia, como unas 30 capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp con el exmandatario de las últimas semanas. Esas conversaciones, además, incluyen el relato de otros golpes y un borrador de un comunicado conjunto donde ambos daban por cerrado todo el episodio, que nunca fue firmado por la ex primera dama.

Los mensajes revelan otras agresiones no narradas hasta ahora, como por ejemplo en una ocasión en la que Yañez le dice a Fernández que él la golpeó en el pómulo y en la mandíbula con el teléfono celular.

La abogada de Fabiola Yañez, Mariana Gallego, al salir de la audiencia en el consulado argentino en Madrid Facundo Pechervsky - LA NACION

La evidencia, que está a buen resguardo en Madrid, es parte de una presentación que está armando la abogada Gallego. Yañez, en su declaración del martes pasado, le anticipó el fiscal González que tenía más chats para aportar y otros documentos que probarían la situación de violencia sostenida a la que la tenía sometida Fernández.

En la serie de mensajes que le envió el 6 de agosto, el día en que se impuso la restricción de contacto físico y digital, el expresidente le reclamó a su exmujer por la versión de que Francisco, el hijo de ambos, en realidad no era del expresidente: “¿Tenés algo para decir de esto?”, le escribe.

En otra serie de chats entre ambos, Fernández le menciona a Yañez que quiere ponerle fin al problema que se originó con la denuncia de ella. Y le promete que, si solucionan el asunto, “nada va faltarle”. Y ahí es cuando el sugiere la posibilidad de un acuerdo que se selle mediante un comunicado conjunto, con la firma de ambos.

Violación a la restricción

Lo que descartó el fiscal González es que haya habido una violación de la perimetral digital dispuesta por el juez Ercolini. En los mensajes que Yañez dijo haber recibido de Alberto Fernández se cuenta uno del 6 de agosto, a las 17, pero el expresidente fue notificado de la restricción judicial dos horas más tarde. Con esa idea, no es necesario, según el fiscal, abrir el celular de Fernández para corroborar si desobedeció la orden de no hostigar a su expareja, que dice no haber recibido mensajes posteriores.

“Vengo a dar cumplimiento con el compromiso asumido en la audiencia celebrada el fecha 12/08/2024, haciendo saber que no he recibido mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17.09 horas (10:09 PM de España)”, dice la presentación de Yañez ante González firmada por la abogada Vilma Carluccio, a la que tuvo acceso este medio. Fernández fue notificado a las 19.47 de que no podía mandarle más mensajes a su exmujer.

Eso sí, sobre ese mismo celular de Fernández hay un pedido del fiscal Carlos Rívolo al juez Ercolini, para que lo abra y determine si hay evidencia sobre el fraude con los seguros, la causa madre que dio lugar al hallazgo de las fotos de Yañez golpeada y los mensajes que aludían a la violencia de género de la que era víctima.