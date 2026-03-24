El Gobierno vuelve a plantar postura en el 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976: “Por la historia completa”

El Gobierno planea insistir este martes, a 50 años del golpe militar de 1976 , con su postura de la “memoria completa”, una de las bases de su denominada “batalla cultural”. Será en línea con lo que hicieron el año pasado, con un video que se difundió a través de redes sociales y en el que se puso en duda el número de 30.000 desaparecidos durante la dictadura más sangrienta de la historia local.

A través de la cuenta oficial de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo compartió un adelanto de poco más de un minuto titulado: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, completa”, en el mismo tono que el difundido por el Ejecutivo en 2024 y 2025.

En el posteo que acompaña el clip se lee: "Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras".

El video adelanto que publicó el Gobierno por el 50° aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976

Con tono solemne, el video comparte el testimonio de Mirian Fernández, la nieta restituida N°127, y el del hijo del exmilitar Argentino del Valle Larrabure, quien en 1974 fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo y estuvo retenido 372 días.

En el inicio se presenta la consigna “24 de Marzo - Día de la Memoria por la Verdad y Justicia - Completa”, resignificando el nombre con el que históricamente se recuerda la fecha considerada feriado nacional desde 2002.

“Para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera. La sociedad creyó un relato que no fue real, no fue completo”, dice Fernández en el anticipo del video y cuenta que recuperó su identidad en 2017.

En tanto, el hijo del exmilitar habla de la historia de su padre. “De la historia argentina es el secuestro más largo”, asegura en el pequeño adelanto que compartió el Gobierno desde la cuenta oficial de la Casa Rosada, en el que llama a la unió y a la reconciliación de los argentinos.

Funcionarios del Gobierno han reiterado en varias oportunidades su postura sobre que se hizo “un uso político” de lo sucedido alrededor de la última dictadura por parte del kirchnerismo. Al igual que cuestionaron programas que se llevaron adelante en los últimos años al llamarlos “curro de los derechos humanos”.

Los año previos, en aras de alimentar la polémica, la Casa Rosada también buscó equiparar el terrorismo de Estado con los atentados terroristas de las organizaciones guerrilleras .

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