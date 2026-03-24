El diputado libertario agredido en Tucumán dio detalles del ataque y apuntó contra el gobierno local

Luego del violento episodio que lo dejó hospitalizado, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, reconstruyó el ataque sufrido durante una recorrida solidaria en la localidad tucumana de La Madrid, una zona afectada por inundaciones.

Pelli, que debió ser operado por una fractura de tabique tras recibir un cabezazo por parte del puntero Marcelo Segura, detalló que la iniciativa solidaria surgió tras observar la gravedad de las inundaciones allí y otros puntos de la provincia, lo que motivó a su equipo a organizar una colecta para asistir con artículos de urgencia a los damnificados.

En ese sentido, el legislador subrayó que, tras lograr recolectar una cantidad considerable de donaciones, se desplazaron personalmente al territorio para iniciar el operativo de entrega, momento en el cual se produjo el encuentro con un grupo que finalmente terminó en la agresión.

Diputado libertario Pelli

“Nosotros no vamos con grandes cantidades de personas; somos nosotros quienes descargamos y distribuimos. Teníamos muy buena recepción por parte de la gente hasta que, en cierto punto, se nos acerca este grupo de personas que estaban conducidos por este señor Segura. Él nos dice que no podíamos seguir avanzando con la ayuda y, en ese momento, le pregunté quién era él para impedirme el paso. Él me responde: ‘Soy el que no los voy a dejar pasar’”, contó en diálogo con LN+.

Y continuó: “Le digo que soy diputado nacional y que iba a pasar igual; en ese momento siento que me empujan cuando quiero sobrepasar. Ahí vuelvo sobre mis pasos y le estaba diciendo quién se creería que era para no dejarnos pasar y, en el momento menos pensado, recibí el impacto de ese ancazo en el rostro. A partir de allí, perdí la noción de lo que ocurría alrededor”.

En ese sentido, el diputado cuestionó el protagonismo de Segura en el lugar, calificó de “patético” el rol de la policía local durante el incidente y apuntó contra el entorno del poder local.

“Segura era una persona que estaba coordinando y conduciendo el operativo en el lugar, con la suficiente autoridad como para hacerlo. Y en el video posterior vi el accionar totalmente patético de la policía de la provincia de Tucumán con demasiada apatía invitándolo a reiterarse como si fuese alguien que no ha actuado como actuó. En cualquier lugar eso genera una reacción inmediata de la policía reduciendo al agresor. Acá no sucedió. La gente del equipó de LLA tuvo que perseguir a la policía para que lo detuvieran", expresó.

Y agregó: “Me desilusiona que en Tucumán sigan existiendo este tipo de prácticas por parte de la política que debería estar totalmente desterrada y por parte de gente cercana al poder. Mucha gente vincula a esta persona con el ministro del interior (Darío Monteros). No sé porqué estaba ahí, que función estaba cumpliendo de coordinar”. Según su compañera libertaria, Soledad Molinuevo, que atestiguó la agresión, Monteros estaba 20 metros más adelante en una carpa.

El diputado tucumano de La Libertad Avanza recibió un cabezazo

En el cierre de la entrevista, Pelli advirtió que el ataque —repudiado tanto por Javier Milei como por el gobernador Osvaldo Jaldo— pudo haber tenido consecuencias físicas mucho más severas.

“Podría haber sido peor si ese cabezazo iba un poco más a la izquierda, podría haber perdido un ojo o roto el pómulo, si me impactaba en la sien me podría haberme dejado daños muchos peores. Quizá me tenga que operar una segunda vez”, concluyó.