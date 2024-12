El Gobierno ya tiene definido el temario para el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso

El Gobierno tiene previsto enviar mañana al Congreso la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se extenderían hasta el 27 de diciembre, con un temario integrado por proyectos como la reforma electoral -que incluye la eliminación de las PASO-, la ley antimafia cuyo impulso redobló tras la aparición de un video con amenazas de una banda narco y el juicio en ausencia, cuyo tratamiento se cayó en la misma sesión en la que fracasó el intento de aprobar la ley de “ficha limpia”.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, en la Casa Rosada definieron que finalmente los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla como candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia no sean tratados en este período de sesiones extraordinarias, ya que el oficialismo no tiene garantizados los 48 votos en el recinto para aprobarlos, al no contar con el concurso del kirchnerismo para apuntalar a García-Mansilla ni con el de sus aliados naturales para avalar al juez Lijo.

Tampoco integrarán el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias el proyecto de presupuesto 2025, que Milei presentó en el Congreso pero no tuvo voluntad de avanzar en su tratamiento; ni la iniciativa gubernamental de “ficha limpia”, luego de que cayera el proyecto de Pro y de que el Gobierno prometiera el envío de otro pero con una “cláusula de seguridad” que evite que Cristina Kirchner denuncie un intento de proscribirla en las próximas elecciones legislativas.

La convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso llegará, tal como lo habían anticipado en la sede gubernamental, luego de que quedara confirmada la reelección de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados, lo que se concretó durante esta jornada bajo la atenta mirada de Karina Milei, la mujer fuerte del gobierno libertario, y en medio de un escenario dividido y caldeado, en el que el kirchnerismo y la izquierda no acompañaron su postulación y le dedicaron fuertes cuestionamientos.

El clima político en el Congreso se enrareció aún más cuando el senador Edgardo Kueider, aliado del Gobierno desde el tratamiento de la ley Bases, fue detenido en Paraguay por ingresar al país más de 200.000 dólares sin declararlos. El escándalo desató una fuerte controversia que incluyó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, a quien el kirchnerismo le reclamó la expulsión de Kueider. La tensión con el Gobierno ya se había puesto de manifiesto con el boicot a la “ficha limpia” impulsada por Pro.

En el temario de las sesiones extraordinarias también se incluirá un proyecto “protocolar”: el pedido de autorización para que el presidente Javier Milei pueda viajar al exterior . La primera salida del mandatario prevista para 2025 será para participar del Foro Económico de Davos, en enero próximo. Antes, el 13 y 14 de este mes, volará a Italia para ser parte de un festival protagonizado por Giorgia Meloni, la primera ministra de ese país con la que ya se vio cinco veces en este año.

La reforma política

En el temario de extraordinarias el Gobierno incluirá sus proyectos para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reformar la forma en que se financian los partidos políticos: la iniciativa oficial reduce drásticamente el aporte estatal e incrementa la participación privada. Un texto anexo aumenta las exigencias para el reconocimiento jurídico de un partido y eleva los requisitos para que sean reconocidos a nivel nacional.

Las nuevas propuestas del Poder Ejecutivo implican cambios significativos. Entre otras cuestiones sensibles, abarcan la constitución, el reconocimiento y el financiamiento de los partidos políticos. Es probable que los cambios sean resistidos por los partidos políticos más pequeños, que verán amenazada su supervivencia, en tanto se fija una exigencia mayor para ser admitidos con personería nacional y se les achica el margen de financiamiento público. El proyecto no fija un límite al aporte privado de partidos políticos. Esto también podría perjudicar a los espacios más chicos: los partidos grandes y con mayor presencia podrían atraer más donaciones, especialmente de empresas y sectores con intereses específicos.

En cuanto a la ley antimafia, que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya tiene dictamen en comisiones del Senado: endurece penas y crea nuevas figuras y herramientas legales para la lucha contra el crimen organizado. Entre sus principales ejes, la iniciativa dispone procesar y condenar con la pena del delito más grave que se le impute a un acusado a todos los integrantes de una organización criminal. Con esta medida, el Gobierno busca que los cabecillas de las bandas paguen por los crímenes, como en el caso del homicidio, cometidos por sus subordinados.

