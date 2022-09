El grupo radicalizado Revolución Federal se despega de Brenda Uliarte

Brenda Uliarte, acusada junto a su novio Fernando Sabag Montiel de haber querido matar a Cristina Kirchner, habría participado de una protesta violenta realizada frente a Casa Rosada el 18 de agosto pasado. Lo publicó en las redes sociales en una cuenta que sería propia, y luego lo borró. Ese día, un grupo radicalizado que se hace llamar Revolución Federal protestó con antorchas en la explanada de Balcarce 50 con antorchas y mensajes contra el Gobierno.

Jonathan Morel tiene 23 años y es uno de los fundadores de Revolución Federal, un minúsculo grupo de personas que ganó notoriedad por haber activado polémicos escraches contra dirigentes del oficialismo y la oposición. “Jamás los vimos [a Sabag y Uliarte] en nuestras marchas y reuniones. No me sorprende que nos quieran involucrar porque somos un grano por los escraches”, dice a LA NACION Morel, un joven de voz apagagada, que dice dedicarse a la carpintería y que reivindica a Javier Milei. “A Javier lo sigo y lo respeto, pero en el grupo, así como yo soy libertario, hay también macristas y radicales, hay de todo”.

Revolución Federal está compuesta por casi 100 personas que comparten un grupo de WhatsApp . Sin embargo, en las marchas, son Morel y Leo Sosa, otro de los impulsores, son los que llevan la voz cantante. En la calle no suelen ser más de 50. “Hacemos los escraches contra la política porque se nos hace imposible vivir, la guita no alcanza. Vamos a protestar hasta que nos vayamos del país. Quiero irme”, dice Morel, quien a través de redes sociales no solo cuestionó al kirchnerimos por el rumbo económico, sino también por su política de derechos humanos. Le dedicó ayer un posteo cargado de ironía a la agrupación Montoneros.

Revolución Federal realizó escraches repudiables a distintos funcionarios del oficialismo y la oposición, entre ellos el ministro Jorge Ferraresi y al diputado nacional opositor Rodrigo De Loredo, a quien sin demasiados argumentos le exigieron una postura más dura contra el Gobierno. También se manifestaron en contra de Pablo Moyano y Sergio Massa, el día en que el exintendente de Tigre asumió como ministro de Economía.

Por ahora no hay más indicios que el mensaje que publicó Brenda Uliarte para que pueda ser vinculada con este grupo de militantes radicalizados.