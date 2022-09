El kirchnerismo busca expulsar a Amalia Granata de la Cámara de Diputados de Santa Fe por minimizar el atentado contra Cristina

SANTA FE.- La Cámara de Diputados de esta provincia enviará hoy a comisiones un proyecto de la legisladora kirchnerista Paola Bravo en el que se solicita excluir a Amalia Granata de la cámara Baja santafecina por “su evidente desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, después que la mediática legisladora, en un mensaje por redes sociales, sostuvo que el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kircher, fue “una pantomima”.

El tema despertó tantas posiciones como legisladores están en funciones y todo parece indicar que la resolución de la cuestión quedará para más adelante. Es decir, hay otras cuestiones más importantes que la alimentó el debate.

Esa impresión aparecía ayer como la más convincente, teniendo en cuenta que no todo el oficialismo (Frente de Todos) está convencido de una sanción a Granata, y la oposición también tiene dudas sobre el alcance de sus expresiones.

“Todo armado, qué pantomima… Ya no saben qué hacer para victimizarla…Y para que suba en las encuestas. Demasiado obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos Argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes”, subrayó la santafecina en sus redes sociales.

Todo el circo fue para esto nos quieren callar y meter presos a los q no pensamos como ellos porque saben q en el 23 se les acaba el choreo pic.twitter.com/GrQ8qpvFcY — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) September 3, 2022

Pero Granata no se quedó con esos dichos y salió a responder. “El kirchnerismo quiere echar a una persona que fue elegida en democracia y eso –argumentó- es peligroso”, dijo ayer, antes de que ingrese el proyecto a la cámara.

Y agregó: “Yo represento gente en mi banca. Hay gente que piensa como yo. El kirchnerismo quiere echar a una persona que fue elegida en democracia para representar el pensamiento de los que me votaron. Es muy peligroso que suceda una cosa así. En la Legislatura no toleran las opiniones diferentes. No podés tener una reacción de expulsión, uno se puede expresar en desacuerdo”.

Granata no frenó su ofensiva. “Ocuparse de un tuit que no incita a la violencia, ni tiene ningún tipo de característica de odio; hacer todo este estamento, me parece una falta de respeto para la gente. Mañana en la sesión, me gustaría que se enfoquen en el hambre de la gente, la inseguridad que está siendo un flagelo enorme en la provincia. Lamento que la gente conozca a Paola Bravo por un proyecto de expulsión que va en contra del reglamento. Debería estudiarlo”, lanzó Granata, en referencia a la legisladora kirchnerista que se sumó a su pedido de remoción.

Amalia Granata es legisladora en Santa Fe

“Voy a ir a la sesión tranquila. Los que tienen que estar intranquilos son los que van a perder tiempo hablando de un tuit. Van a perder una sesión para hablar de un tuit de una diputada, que tiene que ver con la libertad de expresión, en vez de estar tratando los problemas de los santafesinos. Salvo que vivamos en una provincia donde no existe ningún tipo de problema y ellos tengan tantas ganas de perder el tiempo hablando de un tuit. Es una movida política y lamento que esta señora esté ocupando una banca para ocuparse de frivolidades como Twitter y no de lo que realmente está pasando en la provincia”, dijo Granata.

“Colabora con la construcción del odio”

La diputada Bravo sostuvo en su iniciativa que su par Granata “colabora con la construcción del odio a las instituciones y la anti política con comentarios públicos donde solo manifiesta que un hecho tan grave como lo sucedido contra la vicepresidenta, es una puesta en escena al solo efecto de victimizarla y que la misma ascienda en las supuestas encuestas públicas. La seriedad del caso y la coyuntura política no puede permitirse absorber”, añadió.

Finalmente, la legisladora resaltó: “La discusión la queremos dar en el recinto. Vamos a pedir el tratamiento sobre tablas”.

No obstante, voceros de las diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados admitieron que difícilmente la iniciativa de Bravo pueda ser tratado en esta sesión semanal.