El hombre MAGA en América Latina

En el período previo a las elecciones presidenciales en Honduras, el candidato conservador, Nasry Asfura, iba a la zaga en las encuestas por más de cinco puntos. Necesitaba un impulso. El 26 de noviembre, cuatro días antes de la votación, lo obtuvo: un respaldo sorpresa del presidente Donald Trump. Cuando The Economist estaba por salir a la imprenta, Asfura llevaba una ventaja de 44.000 votos y su principal oponente pedía un recuento. Si su ventaja se mantiene, Asfura puede agradecer a su jefe de campaña, un argentino llamado Fernando Cerimedo.

Se trata de un operador político desconocido para la mayoría de la gente en Honduras o fuera de ella que se está volviendo prominente en la red de estrategas que rodea a Trump.

Dice que coordinó la publicación de Trump en Truth Social en la que respaldó a Asfura con Dick Morris, un amigo y estratega que trabaja en América Latina. Cree que le dio a la campaña de Asfura el impulso que necesitaba.

El primer roce con la prominencia de Cerimedo, de 44 años, fue en Brasil en 2022. Presentó una transmisión en vivo titulada “Brasil fue robado” días después de que Jair Bolsonaro, un populista de derecha, perdiera la reelección ante Luiz Inácio Lula da Silva. En ella alegó que las viejas máquinas de votación habían sido manipuladas para inclinar los votos hacia Lula.

Se hizo eco así de las afirmaciones que hizo Bolsonaro después de no ganar la presidencia en la primera vuelta en 2018. Las afirmaciones de Bolsonaro sobre las máquinas de votación finalmente lo llevaron a ser inhabilitado para postularse para cargos públicos. Cerimedo fue investigado por la policía brasileña pero nunca fue acusado.

Su incursión en la derecha latinoamericana apenas comenzaba. Ya tenía una agencia de marketing político en Buenos Aires, Numen; una “academia de formación” asociada; y un sitio web de noticias, La Derecha Diario, que promovía ideologías de derecha y libertarias. Dice que su esposa lo impulsó a involucrarse con la campaña presidencial de un legislador conservador emergente, Javier Milei, cuya mordaz crítica al establishment peronista y su extravagante gasto público estaba llamando la atención.

Comenzó a trabajar en estrategia de medios digitales con Santiago Caputo, quien sigue siendo uno de los principales asesores de Milei. Cerimedo afirma que fue él quien animó a Milei a llevar una motosierra al escenario en los actos de campaña como símbolo de sus planes para reducir el gasto.

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro, durante una visita a la Argentina del hijo del expresidente brasileño Tw: @FerCerimedo_ok

En el período previo a la elección de 2023, llegó una solicitud de entrevista inesperada de The Tucker Carlson Show, el podcast del comentarista conservador estadounidense. “Fernando inmediatamente dijo: ‘Amigo, me encargo’”, dice Damián Merlo, un consultor en Miami que transmitió la solicitud de Carlson y luego se unió a la campaña de Milei (también trabaja en estrecha colaboración con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele). “Me llamó cinco minutos después. Dijo: ‘Estamos dentro’”.

La entrevista de Carlson le dio a Milei un impulso oportuno. También lo convirtió en una sensación internacional y atrajo la atención de Trump. “La entrevista de Milei fue grande. No podíamos creerlo”, dice Merlo. Desde entonces, Cerimedo se ha distanciado de Milei tras un desacuerdo con su círculo íntimo, pero el presidente argentino ha construido una sólida relación con Trump.

La Entrevista Más Vista En La Historia De Twitter De Tucker Carlson A Javier Milei

El respaldo estadounidense fue crucial para detener una corrida contra el peso en el período previo a las elecciones argentinas de mitad de mandato en octubre.

La lista de lugares en América Latina que no han sido tocados por la mano de Cerimedo se está reduciendo. En 2022 trabajó en la campaña para derrotar el intento de instalar una controvertida constitución de izquierda en Chile. Entre los graduados de su Academia Numen se encuentra Catalina Paz, hija del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Ella ahora asesora al gobierno de su padre. Cerimedo también trabajó en estrategia de medios para esa campaña, ayudando a Paz a obtener una victoria en medio de la agitación de la política boliviana, lo que alejó al país de las fuerzas de izquierda del MAS por primera vez en dos décadas.

Cerimedo continúa trabajando con Paz como asesor principal, yendo y viniendo entre Bolivia, Honduras y su hogar en Buenos Aires.

El cuco de la izquierda

La izquierda latinoamericana lo llama el “príncipe de la oscuridad”. Cerimedo afirma que no utiliza “granjas de trolls” ni dirige campañas de desprestigio utilizando cuentas de “bots”. En cambio, dice, simplemente monitorea las conversaciones en línea y luego utiliza esa información para influir en la opinión pública con mensajes personalizados.

Él atribuye su éxito en parte a su socio comercial, Brad Parscale, exjefe de campaña de Trump, quien gestiona el lado técnico de Numen. Cerimedo rechaza las acusaciones de operaciones turbias e invita a los periodistas a su moderna oficina de Buenos Aires en el distrito de Puerto Madero. “No es tímido al respecto porque no está haciendo nada ilegal y no hay nada malo”, dijo Merlo.

Incluso Cerimedo tiene sus límites. Dice que no estuvo involucrado en el indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Hernández estaba cumpliendo una sentencia de 45 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico cuando fue liberado el 1 de diciembre. “El indulto fue una sorpresa”, dice, y agrega que la campaña de Asfura sintió que podría perjudicar sus posibilidades. A veces, Trump sorprende incluso a sus devotos más dedicados.