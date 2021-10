El impacto del “plan Piñata y Platita”, según Ricardo Lopez Murphy

El candidato a diputado Ricardo López Murphy apuntó de lleno contra el aumento del gasto público que dispuso el Gobierno para incentivar el consumo a un mes de las elecciones legislativas y acusó al Frente de Todos de tener una visión “cortoplacista”. “Hay que mirar a largo [plazo]. Y mirando así, el ‘plan Piñata y Platita’ nos lleva a muy mal camino”, lanzó.

El postulante de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires también criticó la emisión monetaria y el endeudamiento en pesos de parte de la administración nacional. Luego, sostuvo que el país afronta un déficit “de casi 40 mil millones de dólares”, al que consideró muy complejo de resolver. “Con este ‘plan de Piñata y Platita’, hacemos más difícil un acuerdo con los organismos internacionales”, planteó en declaraciones a TN.

En ese sentido, dijo que el Frente de Todos lanzó medidas sin pensar más allá de la fecha de las elecciones generales. “Esta gente actúa como si los planetas fueran a chocar el 14 de noviembre. Como si fuera lo único que importara, pero el país continúa. Uno no puede pensar las políticas con la miopía de un mes”, expresó.

López Murphy cuestionó la línea discursiva de la Casa Rosada sobre la deuda externa y sostuvo que “no hubo gobierno que endeudara más al país” que el actual. Para el candidato opositor, los compromisos que contrajo en el ámbito local el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, tienen un peso mayor que los que se encuentran en moneda extranjera.

“Esa deuda está colocada en los bancos, en los fondos comunes de inversión y en las compañías de seguros; en el centro del sistema financiero de mercado de capitales local. Eso es mucho más peligroso y, en el fondo, más caro. Cuando se endeuda en dólares, se paga la tasa de dólares. Acá pagamos, la de dólares, el riesgo país y el riesgo devaluatorio”, sostuvo López Murphy, y agregó: “Endeudarse en pesos es más caro que endeudarse en dólares. Por eso hemos tenido, en el pasado, terribles crisis financieras”.

En relación a esto, el exministro de Fernando de la Rúa sostuvo que la política del Gobierno tiene limitaciones. “Un gobierno que no tiene control de la deuda y que cree que la deuda doméstica no la tiene que pagar, ¿puede lograr que se invierta?”, se preguntó y añadió: “Este es un país de inmensas posibilidades, pero no va a funcionar si desde el Gobierno generamos ese pánico colectivo con un razonamiento absurdo”.

Para López Murphy, el país enfrenta un “problema serio de descapitalización”, marcada por una “mala organización económica e institucional”. Al respecto, subrayó que están “mal puestos los incentivos”.

”No hay mercado y un Estado sujeto a un presupuesto racional”, se quejó. En esa línea, profundizó: “Tenemos innumerables oportunidades en todas las actividades, pero no puede funcionar nada con este riesgo país, las locuras institucionales y la miopía que hay”.